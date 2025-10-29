BÀSQUET
Treballada victòria del Barça contra el Milà
El Barça va guanyar ahir l’EA7 Emporio Armani Milà (74-72) en la setena jornada de la Fase Regular de l’Eurolliga, amb una gran remuntada després de veure’s 11 punts avall i un final ple d’entrega i cor. El conjunt de Peñarroya va aconseguir el quart triomf en el que va de temporada, amb un Will Clyburn renascut que, amb Tomas Satoransky, van poder amarrar la victòria i apaivagar els ànims del Palau Blaugrana. El Barça va recuperar el desavantatge a la sortida del segon temps, després de veure’s per sota en el descans (36-41). A l’últim quart el Palau va viure un intercanvi tens i emocionant. Jan Vesely va firmar una esmaixada espectacular (69-65) i un tap a Bolmaro, mentre Clyburn sentenciava gairebé sobre la botzina de possessió amb una cistella impossible contra tauler (73-69). El Milà encara va tenir opció, amb un triple llunyà de Shields que no va trobar cèrcol i va deixar el marcador en 74-72.