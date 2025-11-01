FUTBOL
L’Spotify Camp Nou obrirà el dia 7 amb 23.000 espectadors
Serà en un entrenament i s’aprofitarà per recaptar fons benèfics
El nou Spotify Camp Nou obrirà per primera vegada les portes en un entrenament obert al públic, divendres vinent 7 de novembre, amb un aforament de 23.000 espectadors per, d’una banda, recaptar fons benèfics i, sobretot, posar en escena l’operativa del nou feu de cara a poder jugar per primera vegada un partit oficial en pròximes dates.
La venda d’entrades es va activar ahir i durant les primeres 48 hores serà exclusiva per a socis i sòcies. El preu de les entrades serà de 5 euros per a socis i sòcies i de 10 euros per al públic general. Tota la recaptació es destinarà íntegrament al projecte Braçalets Blaugrana, impulsat per la Fundació Barça.
D’aquesta manera, l’entrenament servirà com a “test tècnic i operatiu” per comprovar el correcte funcionament dels sistemes, accessos i diferents aspectes en el marc del procés de “reobertura progressiva” de l’estadi, perquè el club vol estrenar l’estadi de forma oficial una vegada tingui la llicència per allotjar 45.000 espectadors.
Per una altra banda, el Barça aspira a acollir la final de la Lliga de Campions del 2029 en un Spotify Camp Nou que, aleshores, estaria acabat del tot amb una capacitat d’uns 105.000 espectadors. L’antic Camp Nou ja va acollir les finals de la Copa d’Europa el 1989 i el 1999.
En un altre ordre de coses, davant de l’elevada demanda de sol·licituds per acompanyar l’equip el dia 25 a Stamford Bridge, el Barça ha sortejat entre els seus socis les 1.389 entrades que té disponibles per al partit.