BÀSQUET
El Cadí la Seu ja sap guanyar
Estrena el caseller de victòries després de quatre derrotes al vèncer a la pista de l’Araski en una gran segona part. Gonzales i Mata lideren l’ofensiva sota la direcció d’Aguilar i Raventós
Per fi ha arribat la primera. Després de quatre derrotes seguides, alguna més dolorosa que altra, el Cadí la Seu va poder per fi estrenar el seu caseller de victòries al derrotar ahir l’Araski a Vitòria (56-64). Liderades per Gonzales (16 punts) i Mata (15), sota la direcció magistral de Raventós i Aguilar, amb 6 i 5 assistències, respectivament, el conjunt alt-urgellenc va recuperar la confiança perduda, en un partit en el qual van anar clarament de menys a més, completant una gran segona meitat.
El partit no va arrancar bé per als interessos del Cadí, que en l’equador del primer quart cedia per sis punts (11-5). El joc era molt travat, amb moltes imprecisions i sense gaire encert per part de cap dels dos equips, la qual cosa va fer que el marcador fos baixíssim (15-13). Les lleidatanes van salvar una situació crítica quan l’Araski, amb triples de Hill i Toussaint, va recuperar els sis punts de renda (25-19), però van saber reconduir la situació per arribar al descans vives (29-26).
La segona part va ser una altra història. El Cadí va sortir molt més intens i dos accions seguides d’Aguilar i Raventós van capgirar el marcador (29-30). L’Araski es va embussar en atac i en defensa es va veure superat en tots els fronts, encaixant un parcial de 0-12 que va obligar Made Urieta a parar el partit, ja que el rival s’havia situat nou punts amunt (29-38, m.24). Les vitorianes van aconseguir parar el cop i van evitar que la sagnia anés a més, arribant al final del tercer quart amb totes les opcions (41-46). L’últim assalt va començar amb un intercanvi de cops que va afavorir el Cadí, que no només va saber mantenir un avantatge còmode, sinó que va aconseguir ampliar-lo a 11 (53-64) gràcies a l’encert de Gonzales des del perímetre i de Mata a la pintura que va ser decisiu.