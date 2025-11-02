“Generem com per no perdre”
Roger Lamesa. El tècnic destaca que l’equip “va estar bé” i va tenir ocasions per “com a mínim” no perdre davant del Betis
Després del partit, el tècnic interí de l’AEM, Roger Lamesa, va felicitar el rival per la victòria, i va assegurar que “hem estat capaces de generar ocasions que en els minuts inicials del partit són difícils de trobar. És cert que el Betis ens supera en un parell d’ocasions, ens espanta una mica i decidim posar un bloc mitjà. Una decisió que no ha estat l’encertada, però que amb els reajustaments de la segona meitat l’equip ha estat bé i ha generat les ocasions per, com a mínim, no perdre”.
Lamesa va indicar també que “se’ns queda un regust amb el qual necessitem anar a Albacete i competir. Les sensacions són que mereixíem anotar, no ho hem fet i el rival, en una pilota aturada, sí que ho ha fet”, va remarcar. Sobre les polèmiques arbitrals, el tècnic lleidatà no va voler entrar en valoracions gaire detallades, destacant que “si les àrbitres no hi han vist penal, endavant”. No obstant, va remarcar que “hi ha dos o tres accions de córner que hi ha d’haver atenció. Els penals són ràpids i fins i tot jo he dubtat, però hi ha ocasions que t’acaben llastant”, va afegir.
D’altra banda, Vero Herrera, que va tornar després d’una lesió, va destacar que la derrota “és un cop bastant dur. L’equip mereixia molt més i al final se’ns en va amb una acció de pilota aturada”. Així mateix, la defensa va apuntar que l’equip “vol sumar”. “Les sensacions del partit són positives. Només ens falta encert i trobar el camí del gol perquè generem moltes ocasions, però no som capaces de concretar-les”, va sentenciar.