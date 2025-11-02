FUTBOL
L’Alpicat cau a casa davant d’un Igualada superior
L’equip barceloní va sentenciar al 109
L’Alpicat va perdre ahir 0-2 davant l’Igualada, un equip que es va mostrar superior als del Segrià, en un partit en què el local Unai va tenir una caiguda a la segona part, per la qual va ser traslladat a un centre hospitalari, malgrat que va poder sortir del terreny de joc pel seu propi peu. L’Igualada es va avançar amb un gol de Marcel al minut 31 i va sentenciar al temps afegit amb el 0-2 de Franc (109’). Avui es disputen els partits entre Balaguer-Sants (12.00), Ripollet-Borges (12.00) i Tàrrega-Cubelles (17.00).