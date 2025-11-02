El Lleida aconsegueix un punt ‘in extremis’ contra el Cerdanyola (2-2)
L’equip de Cortés ha aconseguit rascar un punt en un partit en què no ha sabut portar el ritme del joc en cap moment. Montalbán ha marcat el primer pels locals al 26 i el Lleida ha sabut reaccionar just abans d’acabar la primera meitat amb un golàs de Russo des de fora de l’àrea. La segona part ha començat amb el segon de Montalbán i, minuts més tard el Lleida patia l’expulsió de Magno. Amb deu jugadors, anant per sota el marcador i amb poques esperances, Boaz ha marcat un gol a l'èpica al 92, després de rematar una centrada de córner, que ha donat un punt als lleidatans.
El Lleida ha empatat a 2 als últims minuts al Municipal de les Fontetes en on els de Cortés han presentat principalment un bloc baix, mentre que el Cerdanyola ha dut a terme algunes arribades sense perill. Al Lleida li ha costat despertar-se, ja que li han agafat les esquenes amb facilitat i ha tingut problemes per travessar la línia del mig del camp. Els lleidatans han tingut cada vegada més dificultats per tenir el control davant uns cerdanyolencs que han anat fent-se amb el ritme del partit. Els de Cortés han realitzat una primera meitat realment dolenta, fins que en el minut 26, Abde i Montalbán han firmat una jugada combinada en la qual el 19 dels locals ha retallat davant de Boaz i ha marcat el primer pels del Vallès Occidental. Per acabar-ho de rematar, Putxi ha sigut substituït per lesió i ha entrat en el seu lloc Magno. Cortés s’ha vist obligat a canviar el sistema a un 4-4-2. Abans d’acabar-se la primera meitat, a diversos metres de la frontal, Pau Russo ha llençat una canonada en una jugada aïllada en què l’ex del Reus ha enviat la pilota al fons de la xarxa que ha defensat Baño. Els de Cortés han anat al descans amb un bri d’esperança.
Tot i això, tan sols començar la segona part, el mateix Montalbán ha posat el 2 a 1 al marcador que ha deixat glaçada a la plantilla de Cortés. Un Lleida desorientat en el camp, ha sabut reaccionar amb un xut de Russo al pal. No obstant això, la sort no ha somrigut als lleidatans, ja que en el 64, Fran Magno ha sigut expulsat per doble groga. Els locals han tingut encara més superioritat en joc davant els visitants, a qui li ha afectat l’expulsió del 23 lleidatà. Per acabar-ho d’adobar, Putxi, en una protesta per un canvi no efectuat quan el Lleida volia, Mohamed Tabiza, l’àrbitre del partit, ha expulsat amb targeta vermella al 10 lleidatà, qui ha acabat veient el partit lesionat fora del terreny de joc.
De manera èpica, amb deu i sense esperances, una centrada de córner ha estat rematada per Boaz, qui ha posat el 2 a 2 al marcador i ha donat el tercer empat de la temporada als de Cortés, que marxen de Cerdanyola amb un punt. En l’última, però, Marco Gil ha tingut l’empat després d’una mala sortida de Satoca. El número 11 dels locals ha fallat un gol a porteria buida i no ha pogut donar els tres punts als seus.
Els de Cortés sumen el seu tercer empat en lliga, tot i no conèixer encara la victòria. El Cerdanyola surt del descens, empatat a punts amb l’Europa B. El Lleida, tot i el punt aconseguit, encara és cuer amb 3 punts, per sota del Mollerussa, amb cinc. Els lleidatans marxen del partit que, tal com cita Cortés, “Aquest punt ha de servir d’impuls”. L’equip rebrà diumenge que ve a les 18:00 h a la Montañesa.