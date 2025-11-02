HOQUEI PATINS
El Pons Lleida no pot fallar contra el Cerdanyola per no despenjar-se
Busca sumar la segona victòria seguida a casa
El Pons Lleida buscarà aquest migdia (12.00) a l’Onze de Setembre tres punts davant del Cerdanyola, al qual ja va derrotar en pretemporada a domicili (0-3), per no despenjar-se de la zona alta i sumar així la segona victòria seguida a casa. Serà l’últim duel abans de l’estrena dissabte vinent a la Europe Cup visitant l’Alcoi.
El tècnic Edu Amat no se’n refia de la condició de nouvingut del Cerdanyola, més encara perquè en el seu retorn a l’OK Lliga set anys després ja ha donat mostres del que és capaç. “No m’ho prenc amb una pressió extra. Juguem a casa i hem de sumar de tres, això està clar i l’equip n’està mentalitzat, però no ens posem més pressió pel fet de jugar contra un acabat d’ascendir. Malgrat aquesta condició, el Cerdanyola té jugadors de qualitat i amb experiència, així que espero un partit complicat”, va assenyalar.
Per una altra banda, l’Alpicat, que va arribar a manar per 0-1, va encaixar ahir la tercera derrota consecutiva en tres jornades a l’OK Lliga Plata al perdre a la pista del Manlleu per un contundent 6-2.