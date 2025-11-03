FUTBOL
El Mollerussa cau sense pal·liatius davant del San Cristóbal i continua sense conèixer la victòria
Scuri, amb un hat-trick, la millor notícia per als del Pla d’Urgell, que es van avançar dos vegades
❘ terrassa ❘ Dur correctiu el que es va emportar ahir el Mollerussa en la visita al San Cristóbal, davant del qual va sortir golejat per 6-3 malgrat el hat-trick de Scuri, la millor notícia per als del Pla d’Urgell, que continuen sense guanyar a la Lliga i cauen a la penúltima plaça. En un partit boig, el primer a colpejar va ser el Mollerussa, que en el primer atac va obrir el marcador amb un tret creuat i potent de Scuri (0-1). Però l’alegria li va durar molt poc, ja que quatre minuts després Bafode va igualar amb un tret des de la frontal de l’àrea (1-1). Però el mateix Scuri va respondre de nou per al Mollerussa, anotant el seu doblet en el minut 9 amb un cop amb l’esquerra a l’escaire (1-2).
A partir de llavors, el San Cristóbal va tancar l’equip lleidatà a l’àrea de Batalla, que va intervenir un parell de vegades per evitar l’empat, però no va poder fer res al 31, quan Bafode va repetir per fer el 2-2. No seria l’última mala notícia per al Mollerussa abans del 45, ja que Konu, exjugador dels del Pla d’Urgell, va anotar el 3-2 en un tret llunyà impossible per a Batalla amb què es va arribar al descans.
No només el pas pels vestidors no li va servir al Mollerussa per millorar, sinó que als cinc minuts de la represa Ferrer va fer el 4-2 en una pilota morta dins de l’àrea davant de la passivitat defensiva dels de Kiku Parcerisas.
Però una altra vegada Scuri, guanyant l’esquena de la saga egarenca des de la banda dreta, va tornar a creuar la pilota davant de Segura i va posar el Mollerussa a només un gol (4-3) amb més de mitja hora davant, però va ser poc més que un miratge. Encara que Scuri i Alpha van ser els més incisius buscant la igualada, la poca contundència defensiva el va acabar condemnant i el San Cristóbal va aprofitar per marcar dos gols més. El cinquè va ser d’Alsina, després d’un rebuig fallit de la defensa, i el sisè, obra de Río, arran d’una pèrdua en camp propi (6-3), per liquidar una golejada que torna a exemplificar les concessions defensives d’un Mollerussa que haurà de canviar per aconseguir la salvació.
Kiku: “Si darrere no guanyes duels, és quasi impossible competir aquí”
Kiku Parcerisas, entrenador del Mollerussa, va admetre que el seu equip va patir “una sagnia defensiva dura”, la qual cosa va ser el principal causant de la golejada. “Si no ets capaç de guanyar duels darrere, és pràcticament impossible competir en un camp així. No hem controlat en cap moment això”, va lamentar. El tècnic va admetre que han “de tocar i canviar coses”, a més de demanar disculpes a l’afició: “No s’ho mereixen”, va lamentar. Malgrat el cop, va assegurar que el vestidor està unit. “Estem forts, els jugadors estan fastiguejats, però ho sentim i només ens queda treballar més que mai per millorar i tornar a competir millor, perquè havíem millorat molt en els aspectes que avui han fallat”, va concloure.