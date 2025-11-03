FUTBOL
L’AEM guanya per la mínima i puja a la tercera plaça
❘ llEIDA ❘ L’AEM es va emportar els tres punts davant de la Seu en un partit igualat que es va decantar per als locals per la mínima. A la primera part, els jugadors locals van buscar avançar-se mentre que la Seu va provar de controlar el joc. Just abans d’arribar al descans, Morales va marcar el gol de l’AEM (1-0, 42’). A la segona part, la Seu va avançar les seues línies per buscar l’empat, però la defensa local va estar atenta per frenar l’ofensiva visitant, que malgrat buscar més verticalitat amb els canvis no va aconseguir empatar davant d’un ordenat AEM. Després de la victòria, l’AEM és tercer classificat amb 13 punts, els mateixos que el Balàfia. Per la seua part, la Seu baixa a la novena plaça amb 9 punts.