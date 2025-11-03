L'Atlètic Lleida inicia la resembra de gespa al Camp d'Esports i demana 15 dies sense jugar-hi
Royalverd, responsable del manteniment de la gespa, ha recomanat expressament que no s'hi entrenin ni es disputin partits durant aquest període per garantir l'arrelament adequat de la nova superfície i la seva perfecta consolidació de cara als compromisos esportius de la temporada 2025-2026.
L'empresa Royalverd ha iniciat aquest dilluns al matí el procés de ressembra d'hivern de la gespa del Camp d'Esports de Lleida, segons ha comunicat l'Atlètic Lleida. Aquesta intervenció, que inclou la renovació de la superfície actual i la implantació d'una nova gespa d'hivern de varietat raygrass, tindrà una durada inicial de tres dies, però requerirà un període d'adaptació de quinze dies durant els quals el terreny de joc haurà de romandre completament inactiu.
Aquesta actuació arriba després que la setmana passada ja es reparessin les àrees petites d'ambdues porteries, completant així la millora integral del terreny de joc. Així mateix, Royalverd, responsable del manteniment de la gespa, ha recomanat expressament que no s'hi entrenin ni es disputin partits durant aquest període per garantir l'arrelament adequat de la nova superfície i la seva perfecta consolidació de cara als compromisos esportius del que resta de temporada.
Entrenaments i rodes de premsa al Ramon Farrús
Com a conseqüència d'aquesta intervenció, l'Atlètic Lleida ha anunciat que traslladarà tots els seus entrenaments al camp del Ramon Farrús durant les properes dues setmanes. El club ja ha anunciat que també s'hi realitzaran les rodes de premsa habituals dels jugadors i del tècnic Gabri García, tot i que encara està pendent de confirmar els dies i horaris concrets d'aquestes compareixences.
Afectació al Lleida CF i l'AEM
Malgrat l'avís per canvi de gespa i el tancament per manteniment, el Lleida CF ha indicat en un comunicat que manté el partit d'aquest diumenge al Camp d'Esports a les 18:00h contra la Montañesa.
Per altra banda, l'AEM, l'altre equip que comparteix el Camp d'Esports amb l'Atlètic Lleida, no tornarà a utilitzar aquestes instal·lacions fins al diumenge 16 de novembre de 2025, quan la gespa ja hauria d'estar completament adaptada i en condicions òptimes per a la competició.