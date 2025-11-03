HOQUEI
Millora sense sort contra el líder
L’Alpicat paga car els seus errors davant del Manlleu i continua sense guanyar en la present temporada. Un gol en els últims instants de Valentina va neutralitzar els de Maura Santo i Arantxa
❘ Alpicat ❘ El Lleidanet HC Alpicat va jugar el seu millor partit a l’OK Lliga Iberdrola, però, de nou, se li va escapar el premi. Les lleidatanes, que es van mostrar molt combatives, van pagar cars els seus errors i van caure davant del Martinelia Manlleu, líder de la competició, per 2-3, i continuen sense guanyar en la present temporada.
Amb aquesta nova derrota a casa, les del Segrià segueixen a la penúltima posició de la taula, víctimes, en part, d’un calendari que les ha enfrontat a cinc dels sis equips que disputen la WSE Champions League.
En el duel, el Manlleu va començar avisant amb una ocasió de Garciolo que va topar amb una Irache Candal que mantenia les seues a la superfície. En els minuts posteriors les de Mats Zilken van aguantar bé, però al minut 10 el Manlleu va anotar el primer. Va ser de Codinach, que va aprofitar una pèrdua flagrant d’Ona Moreno davant la porteria. Poc després, al 13, una jugada individual de Valentina acabava amb el 0-2. Va tenir mala fortuna la portera local, a qui se li va escapar la bola entre les cames. Malgrat els dos gols, l’Alpicat va reaccionar abans del descans. Primer va fallar un penal, però en la jugada següent Santo convertia l’1-2.
A la represa, l’Alpicat va aguantar, aconseguint igualar el partit al 34 amb un potent tir d’Arantxa (2-2). Tot semblava indicar que l’Alpicat sumaria el seu primer punt de la temporada, però Valentina ho va impedir. Gerra d’aigua freda per a un Alpicat que encaixava el 2-3 al 47 i fallava una falta directa en els últims segons que li costava la cinquena derrota.
Després del partit, el tècnic local, Mats Zilken, va assegurar que “mereixíem més, però continuem cometent molts errors que ens condemnen i ens han costat dos punts”.