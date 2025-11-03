La Paeria i el Força Lleida signen un nou conveni per a l’ús del pavelló Barris Nord
Es tracta d'un acord d’autorització d’ús especial i compartit que serà model per a altres instal·lacions esportives, segons l'ajuntament
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el president del Força Lleida Club Esportiu, Albert Aliaga, han signat aquest dilluns un conveni d’autorització d’ús especial del pavelló municipal Barris Nord, que permetrà al club desenvolupar-hi la seva activitat esportiva durant les pròximes quatre temporades.
Segons Larrosa, “no és només un acord administratiu, és una aposta de ciutat”, un pas endavant en la col·laboració entre la Paeria i el Força Lleida, que “enforteix el vincle entre l’esport professional, l’esport de base i la ciutat”. L’alcalde ha remarcat també que “marca una fita en la manera com gestionem i compartim les nostres instal·lacions esportives”.
L’acord regula l’ús del pavelló per als entrenaments, partits i activitats de promoció esportiva dels equips del Força Lleida, tant sèniors com de base. Garanteix també, la compatibilitat amb altres activitats municipals o d’interès públic que es puguin celebrar a la instal·lació.
Amb el conveni, el club es compromet a fer-ne un ús responsable, complir la normativa de seguretat i garantir la bona convivència amb la resta d’usuaris, mentre que l’Ajuntament mantindrà la titularitat i el manteniment de l’equipament.
Larrosa ha explicat que el conveni permetrà “tenir el pavelló en perfecte estat i planificar les inversions en els pròxims quatre anys”, que ascendiran a 1.240.000 euros. També ha recordat que aquest any la Paeria ja ha invertit 380.000 euros en millores en l’equipament, i que aviat s’invertiran 115.000 euros més en el projecte de renovació dels vestidors i en el sistema d’explotació publicitària del pavelló, sempre sota supervisió municipal, mitjançant un espai per a la generació d’ingressos que gestionarà el mateix club.
L’acord inclou compromisos en matèria d’igualtat de gènere, promoció de la llengua catalana, sostenibilitat i inclusió social, en línia amb el Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat i amb l’Agenda 2030. Entre ells, el club haurà de vetllar per la presència de dones en els òrgans directius, promoure l’esport femení i reservar places per a infants i joves en situació de vulnerabilitat.
D’aquesta manera, la Paeria reforça la seva col·laboració amb un “club referent” de la ciutat i consolida el Pavelló Barris Nord, que l’any vinent complirà 25 anys, com a “espai emblemàtic” de l’esport lleidatà, "tant en l’àmbit professional com en la promoció de l’esport de base i dels valors de convivència, respecte i igualtat".
Per la seva part, Aliaga ha agraït a la Paeria l’esforç en el manteniment del pavelló i s’ha compromès a “fer bé les coses i que els lleidatans i lleidatanes se sentin orgullosos”. El conveni també contempla la creació d’una Comissió de seguiment per vetllar pel compliment de les condicions, així com l’autorització perquè el Força Lleida gestioni el servei de bar.
L’alcalde ha destacat que el conveni és el primer amb aquestes característiques i que respon a la voluntat del govern municipal “d’endreçar i posar a disposició un bé de tothom al servei de les diferents disciplines de la ciutat” i que inclou, en alguns casos, compartir equipaments.
Així, ha anunciat que, a més del conveni amb el Força Lleida, l’Ajuntament de Lleida signarà pròximament tres convenis de cessió d’ús comú especial del pavelló Onze de Setembre, amb el Lleida Handbol Club i el Club Esportiu Lleida Llista Blava, i el pavelló Juanjo Garra, amb el Club Volei Balàfia Lleida.
En la signatura del conveni hi ha assistit la tinenta d’alcalde Carme Valls, els regidors Xavier Palau i Xavier Estrada i les regidores Glòria Rico i Laura Bergés, a més de membres de la junta del Força Lleida.