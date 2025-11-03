FUTBOL
Un punt de resiliència: El Lleida CF empata a l’últim minut amb un gol de Boaz Hallebeek, després de jugar amb deu gairebé mitja hora
Magno va ser expulsat i Pau Russo va liderar l’atac amb un gol i una assistència
El Lleida CF va sumar un punt (2-2) en el temps afegit en la visita a les Fontetes de Cerdanyola del Vallès, després de jugar mitja hora amb un jugador menys. Un punt de gran valor i resiliència, que deixa els de la Terraferma a un sol partit de sortir del descens. L’inici va ser complicat per al Lleida, que va veure com la iniciativa corresponia als locals. El Cerdanyola va avisar en diverses ocasions mitjançant els seus jugadors de banda, fins que va arribar el gol. Montalbán va fintar i va retallar dos vegades dins de l’àrea i va batre Satoca per fer l’1-0 al 26. No van ser els millors minuts dels lleidatans, ni de bon tros, fins que Pau Russo va fregar la làmpada per segellar l’empat al tall del descans amb una genialitat: va rebre una pilota en tres quarts de camp i va treure una fuetada des de la frontal directa a l’escaire de Baño (1-1). La il·lusió del descans es va esfumar en segons. En la primera jugada de la segona meitat, Montalbán va rematar al primer pal per col·locar el 2-1 al 46, amb un gol fantasma que el col·legiat va donar per vàlid. Només un minut després, Russo, de nou, va empalmar una pilota des de la frontal amb la mala fortuna que es va estavellar a la creu. El Lleida va tirar de geni i orgull i després de quedar-se amb deu per l’expulsió, per doble groga, de Magno al 64, va trobar la recompensa en un córner en l’afegit. Amb Satoca pujant a rematar, el salvador ara va ser Boaz: el neerlandès va rematar de cap el córner al segon pal per firmar el 2-2, en una pilota servida per Russo, que va acabar el partit amb un gol i una assistència. Un punt molt treballat per als de Cortés, que van sumar en inferioritat numèrica.
“L’equip té unes ganes enormes de sortir del descens”
El tècnic del Lleida, Jordi Cortés, va valorar l’empat destacant l’esperit competitiu del seu equip: “Aquest equip s’està forjant a base de cops i de lluitar contra tot i contra tots. Avui recollim el premi d’un punt”, va explicar. “L’equip té unes ganes enormes de sortir del descens”, va afegir, per tot seguit elogiar el seu equip, que va continuar intentant-ho malgrat un arbitratge trasbalsador. “No hem abaixat el cap i fins i tot hem tingut opcions de guanyar. Això ha de servir-nos d’impuls.” Cortés va lamentar perdre Magno i Putxi per sanció.