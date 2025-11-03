FUTBOL
El Torregrossa goleja al camp de l’Alcoletge
❘ ALcOLETGE ❘ L’Alcoletge es va veure superat per un Torregrossa que no va donar pràcticament opcions. Els primers vint minuts del partit van ser igualats, sense gaires ocasions per a ambdós equips. En el minut 24, Adama va inaugurar el marcador (0-1). Quinze minuts després, José va fer el segon (0-2).
En el 45, José va tornar a marcar i va deixar el matx sentenciat (0-3). El davanter del Torregrossa suma 10 gols en el campionat i és el màxim golejador. L’Alcoletge va intentar revolucionar el partit amb els canvis però Bammou primers i Jhoncy a tres minuts per al final van completar el marcador (0-5). El resultat deixa l’Alcoletge en onzena posició i el Torregrossa tercer.