Tres gols de Dani Vargas disparen el Tàrrega
Gran joc i victòria contra el Cubelles
El Tàrrega va aconseguir un clar triomf davant del Cubelles (4-1). Els blaugranes, amb molts del planter a les seues files, van dominar d’inici i al minut 2 Oliver va aconseguir l’1-0. El Cubelles va empatar al 14 a l’aprofitar un embolic a l’àrea local (1-1). Els d’Edgar Molina van tenir una bona ocasió per marcar el segon però el xut d’Oliver va acabar a les mans del porter. A la segona part, el Tàrrega va insistir en el seu domini i Dani Vargas va marcar el 2-1. El mateix Dani Vargas, set minuts després, va culminar una gran jugada de Joan Carles enviant a la xarxa el 3-1. Finalment, una altra vegada Dani Vargas va rubricar la seua gran tarda amb una espectacular vaselina (4-1). A l’acabar el partit, Edgar Molina, tècnic local, es va mostrar satisfet: “Ens ha sortit un partit redó.”