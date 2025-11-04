MOTOR
Contactes entre la Paeria i la Catalana per reflotar Rufea
El consistori continua buscant una nova ubicació per al circuit d’autocròs
Lleida ciutat s’ha quedat en tot just any i mig sense els seus dos principals circuits de motor off road: el de motocròs de Rufea, que es va tancar el maig del 2024, i el d’autocròs situat al costat de l’antiga N-II, en direcció a Alcarràs, que va cessar tota activitat el mes de gener passat. La Paeria, propietària de les dos instal·lacions, continua buscant alternatives perquè hi torni l’activitat.
Quant al traçat de Rufea, la gestió del qual portava el Moto Club Segre des del 1996, el consistori està mantenint contactes amb la Federació Catalana de Motociclisme per reflotar la instal·lació a curt termini.
En aquest sentit, fa unes setmanes el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va mantenir una reunió a Lleida amb el president de l’estament federatiu, Tato Prat.
“Tenim el circuit de Rufea tancat i és una pena que un equipament esportiu tan important com aquest no tingui activitat. Una de les peticions que teníem de la Federació Catalana era poder reactivar la instal·lació i estem parlant amb ells per veure la manera en què ho podem fer, si a través d’algun conveni amb ells o algun de privat o entitat que ho vulgui gestionar. Estem explorant diferents vies perquè pugui ser possible”, va indicar Quiñónez.
Pel que fa al Circuit de Lleida d’autocròs, la Peria li busca un nou emplaçament, ja que una part important del terreny sobre el qual està situat té una afectació mediambiental que impedeix a l’ajuntament renovar el conveni de cessió amb l’Escuderia Lleida, que ha estat la gestora de la instal·lació des que es va inaugurar el 1999, fa gairebé 27 anys.
“Estem buscant ubicacions alternatives, però no volem que sigui una cosa temporal, sinó permanent durant trenta o quaranta anys, i això és el més difícil de trobar”, va apuntar Quiñónez, que va reconèixer que fins ara no han trobat la zona adequada. “El que hem trobat per ara no ens encaixa per diferents circumstàncies, per acústica, accessibilitat o per temes mediambientals. No és fàcil de trobar, ja que se’ns complica tot perquè només podem incidir en el terme de Lleida i necessitem un terreny de 10 hectàrees, però continuem buscant”, va afegir.