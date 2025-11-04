Fèlix Larrosa: “Hem enviat al Lleida CF exactament el mateix conveni que acabem de firmar amb el Força Lleida”
“Ho hem fet arribar a Marc Torres [adjunt a la president del club] perquè el valori i ens faci arribar les seues condicions”.
El conveni que ahir es va firmar amb el Força Lleida (llegir notícia) No serà l’únic, ja que la Paeria de Lleida té intenció de fer-ho amb tots aquells clubs que utilitzen una instal·lació esportiva municipal. En aquest sentit, els pròxims a firmar seran el Llista i el Lleida Handbol, per a l’ús compartit de l’Onze de Setembre, i el Balàfia Vòlei pel Juanjo Garra.
Quant al Camp d’Esports, Fèlix Larrosa va confirmar que “hem enviat al Lleida CF exactament el mateix conveni que acabem de firmar amb el Força Lleida. Ho hem fet arribar a Marc Torres [adjunt a la president del club] perquè el valori i ens faci arribar les seues condicions”.