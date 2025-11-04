FUTBOL
Relleu al Mollerussa
Kiku Parcerisas, destituït després de la golejada per 6-3 al camp del San Cristóbal. David Cámara ‘Romario’ es fa càrrec de l’equip de forma interina
Kiku Parcerisas va ser destituït ahir com a entrenador del CFJ Mollerussa. La golejada per 6-3 encaixada diumenge passat al camp del San Cristóbal ha esgotat la paciència de la directiva, que ahir mateix va comunicar al tècnic el cessament. El coordinador del club del Pla d’Urgell, David Cámara Romario, es farà càrrec de l’equip de forma interina i serà qui dirigirà demà el Mollerussa en el partit de la Copa Catalunya davant de l’Atlètic Lleida (18.30). Parcerisas, no obstant, continua vinculat contractualment al club, a l’espera que torni el president, Andreu Subies, que es troba a l’estranger, per resoldre el contracte. El Mollerussa és penúltim a la classificació, amb només cinc punts després de nou encontres, i encara no coneix la victòria.
El club va comunicar la decisió mitjançant un comunicat en el qual explicava que “després d’analitzar la situació esportiva actual i els resultats de l’equip durant aquest inici de temporada, la junta directiva ha pres la decisió de donar per finalitzada la seua etapa al capdavant de la banqueta, esperant trobar un canvi en la dinamica de resultats”. L’entitat expressa el seu “més sentit agraïment” a Parcerisas per la seua “dedicació, professionalitat i implicació” en el projecte i li desitja “molta sort en el futur”.
El president del Mollerussa, Andreu Subies, explicava ahir que la decisió presa “és un tema de resultats” i va recordar que “va venir l’any passat amb la idea de fer un projecte a 3 o 4 anys, motiu pel qual aquesta temporada s’ha fet un equip jove, però els resultats no estan arribant. Hem competit, però en el futbol els resultats manen”. Parcerisas va arribar al Mollerussa el març d’aquest any, en substitució de Moha El Yaagoubi. El tècnic barceloní va mantenir l’equip a Tercera RFEF i a començaments de juny el club va anunciar la seua continuïtat.
El club, una vegada hagi tornat Subies, decidirà si busca un nou entrenador, càrrec al qual ahir mateix es van oferir nombrosos tècnics, o bé manté Romario al capdavant de l’equip.