La plantilla Hiopos Lleida destaca les coses positives de la derrota davant del Joventut
John Shurna i Kristers Zoriks elogien l’evolució de l’equip i apunten a la defensa com a clau per continuar avançant
La plantilla de l’Hiopos Lleida afronta una nova setmana de treball després de la derrota a Badalona, amb la ment posada en el pròxim compromís davant el Baskonia. Malgrat l’exigència del calendari, tant John Shurna com Kristers Zoriks van mostrar confiança en l’evolució de l’equip i van destacar l’actitud del grup en aquesta arrencada de temporada.
El conjunt lleidatà acumula tres victòries en un inici davant de rivals d’alt nivell i continua mostrant una identitat competitiva que convida a l’optimisme. Així ho va reflectir John Shurna, qui va valorar positivament l’esforç del grup en la pista del Joventut.
“Va ser un partit difícil a Badalona. Hi ha moltes coses bones per rescatar i d’altres en les que hem de treballar. Ells van posar tirs importants en l’últim quart i cal donar-los crèdit, però també hem d’aprendre d’això i millorar com a equip”, va reconèixer l’ala-pivot nord-americà, que diumenge va assolir la xifra de 500 triples anotats en l’ACB i li va treure rellevància a l’esmentada gesta. "Només significa que he jugat molts anys en l’ACB i que he tingut la sort de jugar amb molts grans jugadors. No hi vaig pensar abans i probablement tampoc no hi pensaré ara", va comentar de forma distesa.
Shurna va insistir que el grup manté l’ambició intacta: “Tots estem provant d’aprendre com tancar els partits, com millorar i mantenir-nos units fins i tot en els moments difícils. Amb el caràcter que té aquest grup, estic segur que podem fer-ho, però hem de demostrar-lo”, va assenyalar
Respecte al pròxim duel davant de Baskonia, Shurna va advertir que “està en un gran moment. Han guanyat a l’Eurolliga i també a Tenerife, així que serà un partit complicat, però estem emocionats pel repte". "Sentim el suport dels nostres aficionats i sé que estaran amb nosaltres”, va concloure.
En la mateixa línia es va expressar Kristers Zoriks, que va subratllar la necessitat de continuar creixent des de la defensa. “Volíem guanyar, però cal seguir endavant. No som perfectes en res, però la defensa és el que pots controlar cada dia. En atac de vegades poses i de vegades no, però l’esforç i el sentit d’urgència han de ser sempre”, va apuntar el base letó.
El jugador també va destacar l’ambient que espera en el Barris Nord per rebre Baskonia: “Hi haurà molta energia. Els nostres aficionats ens ajudaran i serà un partit dur. En l’ACB no pots guanyar si no dones el cent per cent, especialment contra un gran equip,” va destacar.