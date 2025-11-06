El Lleida rep "reforçat" la Montañesa després d’empatar davant del Cerdanyola
El conjunt blau s’enfrontarà al Mollerussa a la Copa Catalunya i ha demanat d’avançar el partit per reduir jornades de treball en un Annex "impracticable"
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, va valorar positivament l’empenta anímica que va donar a l’equip l’empat a Cerdanyola i va analitzar el duel de la sisena ronda de la Copa Catalunya davant del Mollerussa, confirmat ahir per la Federació Catalana de Futbol, encara que no va ocultar el seu malestar per les condicions en les quals el conjunt blau es veu obligat a entrenar durant la resembra del Camp d’Esports.
Cortés va destacar que l’enfrontament davant del Mollerussa “serà un de bo partit i una bona oportunitat per donar minuts a jugadors que estan participant menys” i va revelar que el Lleida ha sol·licitat al conjunt del Pla d’Urgell avançar el partit a dimecres vinent dia 12, inicialment previst per al dia 19, amb l’objectiu de “reduir una jornada d’entrenaments en l’Annex, que està impracticable”. “Ens han dit amablement que el valoraran; veurem si es pot jugar el 12, el 19 o fins i tot el 26”, va explicar el tècnic.
L’entrenador de Balaguer va aprofundir en la seua protesta sobre el mal estat de l’Annex, on el Lleida entrena des de fa setmanes: Cortès va denunciar el mal estat de l’Annex, on el Lleida ara ha de realitzar totes les seues sessions: "La gespa ens arriba als turmells, no es veu la pilota perquè no hi ha llum i ni tan sols està pintat. Necessitem uns mínims per treballar amb seguretat, perquè hem buscat alternatives per entrenar en altres camps, però no ens quadra res,” va lamentar.
El tècnic va afegir que el Camp d’Esports “com era fa quinze dies, era per a nosaltres el Camp Nou i almenys no hi havia risc de lesió, o sigui que com ens el trobem diumenge, ens semblarà perfecte, perquè els jugadors tenen una actitud fantàstica". De fet, el partit de diumenge davant de la Muntanyenca, que es retransmetrà per Lleida TV, serà la primera activitat a l’estadi després de la resembra.
Sobre el paper del seu equip en la competició, va valorar l’última actuació de l’equip a Cerdanyola com un punt d’inflexió. “Hem demostrat que som capaços de fer gols i remuntar partits fins i tot amb un jugador menys. Això reforça la confiança del grup”, va apuntar.
De cara al partit davant la Muntanyenca, Cortés preveu “un duel físic i molt competit”, propi de la Tercera RFEF. “Serà clau dominar les àrees, no cometre errors i aprofitar les poques ocasions que tinguem”, va resumir. El Lleida afrontarà el partit amb les baixes per sanció de Putxi i Fran Magno, a l’espera de recuperar Jaume Viladegut i Guido Ratto durant la setmana.
“Aquest equip té caràcter, ambició i ganes de sortir de baix,” va acabar el tècnic, que confia a mantenir la inèrcia positiva que va donar el punt a Cerdanyola, que no va permetre al Lleida sortir de la cua, però el manté a tres punts de la salvació, malgrat no haver guanyat encara.