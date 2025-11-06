FUTBOL
El lleidatà Oriol Jové explica la història del Barça en dades
Segona incursió literària després de la història de Lecube, “el futbolista de Hitler”
El Barça en Dades és la segona incursió literària del lleidatà Oriol Jové, periodista de RAC1, que el 2024 va publicar Lecube, el futbolista de Hitler, en el qual explicava la història d’aquest exfutbolista que va espiar per a Hitler, va ser detingut pels serveis secrets anglesos i entrenador del Lleida una vegada posat en llibertat acabada la Segona Guerra Mundial. En aquesta ocasió, Jové, un expert a gestionar dades i estadístiques, narra la història del FC Barcelona a través de xifres que informen i entretenen. “En aquest llibre conflueixen petites passions meues, la història, els números i l’esport.” El llibre, publicat per Almuzara, el presenta avui a les 19.00 a la llibreria Abacus.
“Les dades i els números m’han agradat sempre. La de matemàtiques era la meua assignatura favorita”, explica el lleidatà que, durant la seua etapa a la secció d’Esports de SEGRE ja va donar una mostra d’aquesta passió per les estadístiques, en aquest cas en relació amb el Lleida. “Sempre he emmagatzemat dades, ho vaig fer amb el Lleida i també ho he fet amb el Barça.” Ha analitzat més de 5.000 partits oficials que el Barça ha disputat des del seu naixement el 1899 i ho ha fet amb una base de dades que ha anat millorant i actualitzant ell mateix.
“Jordi Basté em va trucar per participar en la seua tertúlia per aportar dades curioses, des de l’Editorial Almuzara el van sentir i em van proposar fer aquest llibre”, explica. “Això sí, em van dir que havia de ser un llibre de dades en el qual no sortís ni un número.” Per a això ha distribuït tota aquesta informació en capítols amb frases de l’himne del Barça. La seua base de dades és capaç de respondre en segons sobre qualsevol pregunta, com per exemple “quants jugadors de Girona han marcat gol en un camp andalús després del minut 70 i amb un àrbitre valencià. No són només dades esportives, també de temperatura amb què es va jugar un partit... qualsevol cosa. Ara sí, amb un clic tens la dada, però hi ha molt treball darrere”. “Crec que el periodisme de dades funciona bé, perquè encara que de vegades la informació no sigui rellevant, també entreté i és divertida”, opina. Avui a Abacus donarà més dades.