FUTBOL
Un punt i gràcies
El Barça evita la derrota a Bruges gràcies a la gran actuació de Lamine Yamal, que va marcar un gol i va ser decisiu en l’empat final. L’equip de Flick va ser un desastre en defensa
La millor versió de Lamine Yamal, autor d’un gol i de la centrada que en va propiciar un altre en pròpia porta d’un jugador rival, va evitar el naufragi del Barcelona a Bruges (3-3), en què el conjunt de Hansi Flick va tornar a evidenciar les seues debilitats defensives. Lamine Yamal va atansar-se al seu millor nivell després de la pubàlgia encara que el sistema defensiu blaugrana va ser terrorífic. Hauria pogut marcar més gols el Barça, que va estavellar dos pilotes al travesser, però darrere va ser un colador.
Va salvar un punt el Barça gràcies a la seua estrella. Va ser el millor, de llarg, d’un Barça que ha de prendre nota del patiment a Bruges. Perquè cada contra de l’equip local semblava letal i gairebé cada rematada va ser gol o quasi gol.
En un partit de ritme frenètic i defenses desbordades, en el qual els de Hansi Flick van dependre del talent de Lamine Yamal per no sortir derrotats de Bèlgica, el jove atacant es va desesperar al veure’s massa sol en una nit plena d’errors, travessers i sobresalts. Una nit que deixa el Barça onzè amb 7 punts, a 2 de la zona d’accés directe als vuitens de final.
Als 6 minuts el Bruges va colpejar primer gràcies a un xut de Nicolo Tresoldi, després d’una passada exterior de Carlos Forbs, i una pilota que es va colar per sota del cos de Wojciech Szczesny, en una acció protestada per fora de joc. Però el Barça va respondre immediatament i al minut 8 Ferran Torres va culminar una preciosa jugada entre Lamine Yamal i Fermín per fer l’1-1.
Tanmateix, el conjunt blaugrana no va corregir els desajustos defensius i va tornar a patir en transició. Al 17, Carlos Forbs va castigar una pèrdua després d’un córner culminant una contra perfecta amb Christos Tzolis. El 2-1 reflectia la inestabilitat del Barça, superat per les ràpides contres locals i amb un Szczesny insegur en els mà a mà. Abans del descans, els de Flick van vorejar l’empat amb un potent xut al travesser de Jules Koundé i un mà a mà fallat per Ferran Torres.
El segon temps va mantenir la tònica elèctrica i van arribar més gols. Szczesny va evitar el tercer davant de Joaquin Seys, i al minut 61 Lamine Yamal va firmar una jugada de geni per al 2-2: va escapar-se de tres rivals i va definir amb l’exterior de l’esquerra després d’una paret amb Fermín per empatar. Tanmateix, tot just tres minuts després, Forbs va tornar a castigar la defensa blaugrana amb el seu segon gol, al guanyar l’esquena a Balde i superar de nou Szczesny (3-2).
El Barça, més per orgull que per control, va trobar l’empat al 77 i ho va fer amb Lamine Yamal, omnipresent, que va posar una centrada des de la dreta que Tzolis va desviar cap a la seua porteria per al 3-3. Dani Olmo, que va entrar de reforç, va fregar el quart al tram final, i el Bruges va arribar a marcar al 90, però el gol de Romeo Vermant va ser anul·lat per falta sobre el porter blaugrana després de la revisió del VAR.
El punt manté el Barça viu, abans de la visita a Stamford Bridge, en la batalla per l’accés als vuitens de final.
“L’empat ens deixa una mala sensació”
Fermín va ser molt crític amb el resultat i va assenyalar que “l’empat no ens servia de res, hem vingut a guanyar. Defensivament no hem estat bé, perquè hem concedit tres gols i l’empat ens deixa una mala sensació”, i va demanar fer “autocrítica”. Per la seua part, Frenkie de Jong va dir que “hem de millorar perquè l’any passat no vam guanyar la Champions i vam encaixar massa gols. Si encaixes tres gols, és molt difícil guanyar”.
Laporta “protegirà” Lamine Yamal
Joan Laporta va defensar ahir Lamine Yamal. “Lamine és un geni i jo estic totalment a favor i al seu costat i donant-li suport. És un xaval fantàstic, és un jugador genial, tenim al Barça la gran sort de generar aquest tipus de jugadors al llarg de la nostra història i el que hem de fer és cuidar-lo”, va assegurar ahir a Bruges. Així, “el que hem de fer és protegir-lo, i el que jo faré és tot el que sigui per protegir Lamine”, va afirmar.
Esgotades les entrades per al Camp Nou
El FC Barcelona va anunciar ahir que ha venut les 23.000 entrades disponibles per a l’entrenament a l’Spotify Camp Nou, que tindrà lloc demà, i en el qual els aficionats blaugranes podran disfrutar de la primera tornada a casa de l’equip de Hansi Flick. Les entrades venudes es destinaran a finalitats solidàries i el club n’alliberarà alguna d’addicional en el cas que no s’ocupin les que estan reservades a compromisos institucionals.