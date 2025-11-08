BÀSQUET
Desfeta del Cadí contra el Ferrol
L’equip de la Seu d’Urgell encaixa la cinquena derrota en sis jornades al jugar un partit pèssim. Les urgellenques, que cauen per 28 punts, van arribar a perdre de 32 en el debut de Hollingshed
El Cadí la Seu continua sense aixecar cap. L’equip d’Isaac Fernández, en el qual va debutar la nord-americana nacionalitzada porto-riquenya Mya Hollingshed –substituta de Gianna Aiello–, va patir ahir a la nit una nova derrota, la cinquena en sis jornades, al caure amb contundència davant d’un Baxi Ferrol que va dominar de principi a final (61-89). Les gallegues, molt encertades des del perímetre i amb un ritme ofensiu imponent, van imposar la seua llei en un partit que es va decidir molt abans del final.
El matx va arrancar amb energia per part de les urgellenques. Amb Laia Raventós com a motor, el Cadí va intentar imposar un ritme alt des del salt inicial. La base catalana va inaugurar el marcador amb una safata i un robatori seguit de triple que va encendre la grada del Palau d’Esports. Tanmateix, la il·lusió del 5-0 va durar poc. Blanca Millán va respondre amb un encert gairebé perfecte i va iniciar un parcial demolidor (0-8) que va permetre a les visitants posar-se davant (5-8). A partir d’allà, el Baxi Ferrol es va apropiar el partit. Ine Joris, letal des de la línia de tres, va ampliar diferències i va obligar Isaac Fernández a demanar el primer temps mort amb el marcador ja en 7-16. Malgrat els intents de reacció amb l’empenta interior de Nahan Niare, el conjunt local no va aconseguir frenar el festival ofensiu de les gallegues, que van tancar el primer quart amb avantatge de nou punts (18-27). En el segon període, el panorama no va millorar. Ni els ajustaments de Fernández ni els esclats de Marina Mata no van servir per aturar el vendaval visitant. Els triples visitants –vuit a la primera meitat– van marcar la diferència i van enviar el duel al descans amb un contundent 31-50.
Després de la pausa, el guió amb prou feines va canviar. El conjunt ferrolà va mantenir la intensitat i va arribar a ampliar la bretxa fins als 32 punts (33-65) amb un parcial de 2-15 davant d’un Cadí mancat d’encert i confiança. Al tram final les locals van mostrar un pèl més d’orgull. El Cadí la Seu va millorar en defensa i va reduir mínimament el càstig en el marcador. Però el mal ja estava fet. Ferrol, més sòlid i coral, va acabar guanyant 61-89. Després del partit, Isaac Fernández va demanar “disculpes per la imatge que hem donat, sobretot a la primera part, que no és digna i no s’ho mereix l’afició”.