Empat amb sabor agredolç de l'AEM a Albacete
Un gol de María Lara, rematant de cap una bona centrada de Marta Charle, dona un punt per a les lleidatanes
L’AEM suma un empat de la seva visita a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, a Albacete, davant l’Alba Fundación (1-1). Un gol de María Lara, rematant de cap una bona centrada de Marta Charle, dona un punt amb sabor agredolç per a les lleidatanes, que sobretot a la primera part, amb dues ocasions de Carlota Acín i en què la portera local, Adriana Fernández, ha estat molt atenta, han pogut canviar el guió del partit.
Al primer minut de joc amenaçava l’AEM amb un xut amb intenció de Carlota Acín i que rebutjava la portera de l’Alba Fundación, Adriana Fernández. En una primera part sense massa fluïdesa en el joc de les lleidatanes, era tot i això el conjunt de Roger Lamesa, el que arribava amb més presència a l’àrea rival, amb jugadores com Noe Fernández o Inés Faddi entre les més insistents en la creació d’aquestes jugades.
Abans del descans, al minut 39, Carlota Acín sorprenia la defensa de l’Albacete. La davantera aragonesa de l’AEM aprofitava un rebot per a conduir amb metres per davant, i amb un xut intentava inquietar, de nou, la portera de l’Alba Fundación, Adriana Fernández, que desviava l’esfèric molt atenta. Amb aquesta ocasió, la segona clara de l’AEM en el primer temps
En la represa del partit, l’Alba Fundación s’avançava després d’una falta lateral en què quedava la pilota morta dins l’àrea de l’AEM i, ben posicionada, Sara Martínez (50’) feia l’1-0 per a les locals en la que era, per contra, una gerra d’aigua freda per a les lleidatanes.
Al minut 59 ha estat a punt d’arribar l’empat l’AEM, amb un remat de cap de Nora, que sortia fora de la porteria local per ben poc. Minuts abans, Lucía Alba salvava sota la línia una pilota, i evitava el segon gol de l’Alba Fundación.
A mesura que avançaven els minuts, l’AEM tenia diverses ocasions a prop de l’àrea rival, destacant un remat de Loba que no trobava porteria. Estava perdonant l’AEM, tot i que també feia un pas endavant en atac per fer l’igualada al marcador.
Les entrades de Cintia Hormigo i María Lara donaven un impuls en atac a l’AEM, que trobava més a jugadores com Noe, en la creació i en el joc ofensiu de les de Roger Lamesa.
Al minut 70, María Lara es fabricava una bona jugada individual i impactava una pilota al travesser de la porteria de l’Alba Fundación. L’AEM ho buscava, però no arribava el gol de l’empat.
I, la mateixa María Lara, qui feia l’empat al minut 86 amb un bon remat de cap a una centrada de Marta Charle. Els canvis de Lamesa veient els seus fruits, i l’AEM, millor plantat al terreny de joc en bona part dels minuts a la represa.
L’entrada al camp de Charle i Lara, protagonistes en l’un a un de l’AEM, va fer efecte.
Després del gol de les lleidatanes, passaven poques coses més, tot i que l’AEM que vestia de vermell, ho intentava fins al final.
Tot i això, el partit acabava amb el resultat d’1-1 a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, entre l’Alba Fundación i l’AEM.
L’AEM suma un punt positiu a domicili, i es queda a quatre punts en el seu objectiu per sortir del descens. Les lleidatanes ja pensen amb el partit del diumenge 16 de novembre (11:00), quan rebran el Tenerife B al Camp d’Esports, i en la cerca de la segona victòria de la temporada.