HOQUEI
El Llista torna a Europa
El Pons Lleida debuta avui a la pista de l’Alcoi (20.30) en el torneig que ha guanyat tres cops. L’equip d’Edu Amat afrontarà la tornada a casa el dia 22
El Pons Lleida torna avui a la seua competició fetitxe, la WSE Europe Cup, que el club lleidatà ha guanyat en tres ocasions (2018, 2019 i 2021) i en la Final a Quatre del qual ha participat tres vegades més, caient a semifinals (2022, 2023 i 2025). L’equip que entrena Edu Amat visita avui l’Alcoi (20.30) en el partit d’anada de l’eliminatòria de vuitens de final. L’objectiu és aconseguir un bon resultat de cara al partit de tornada, que es disputarà a l’Onze de Setembre el proper dia 22 (20.00 h).
L’entrenador lleidatà, Edu Amat, explicava ahir que “ara toca competició europea, per la qual cosa cal canviar el xip. La WSE Europe Cup és una competició difícil a la qual a Lleida tenim molt afecte i que afrontem amb ganes de fer un bon paper”.
Per això, afegeix que “al tractar-se d’una eliminatòria de doble partit, amb el de tornada davant de la nostra afició, afrontem aquest primer desafiament amb l’objectiu d’aconseguir un bon resultat i que puguem sentenciar la classificació a casa”. Sap, no obstant, que no és un encreuament fàcil. “Sabem que la de l’Alcoi és una pista difícil que històricament no se’ns ha donat bé, però sabem també que al ser d’anada i tornada es decidirà a casa nostra, on comptarem amb el suport de la nostra afició”.
L’equip lleidatà va partir ahir cap a terres alacantines i a la tarda ja es va poder entrenar a l’escenari del partit.
En cas de superar aquesta ronda, el rival a quarts de final serà el guanyador de l’eliminatòria entre el Sanjoanense portuguès i el Coutras francès. El primer partit d’aquest encreuament es jugarà el 24 de gener del 2026, mentre que el de tornada serà el 7 de febrer. La Final Four, objectiu de l’equip lleidatà, es preveu jugar el cap de setmana del 18 i 19 d’abril.
A causa d’aquest partit, el partit de Lliga a la pista del Rivas es disputarà dimecres vinent (21.00 h), mentre que el Pons Lleida-Barça del diumenge dia 16 es jugarà a les 16.10 per no coincidir amb la Lleida Mitja Marató.