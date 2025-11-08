FUTBOL
El nou estadi ja rugeix
El Barça prova l’Spotify Camp Nou amb un entrenament obert al qual assisteixen uns 23.000 espectadors. El primer partit oficial es disputarà probablement el dia 22 davant l’Athletic
El FC Barcelona va tornar ahir a l’Spotify Camp Nou, després de 894 dies des de l’últim partit del 22 de maig de 2022, amb un entrenament a portes obertes que va reunir gairebé 23.000 espectadors i que va servir com a prova operativa del nou estadi i de l’ambient en mode de partit abans de la pròxima reobertura oficial, prevista per a finals d’aquest mes.
L’equip dirigit per Hansi Flick es va exercitar al renovat feu culer, encara en construcció, amb les dos primeres graderies de Tribuna i Gol Sud obertes (fase 1A del projecte) i un ambient que va intentar evocar els grans dies de l’antic Camp Nou. Els jugadors van saltar a la gespa entre els acords de l’himne, en una sessió que va barrejar treball físic suau amb el caliu emocional del retrobament amb l’aficionat, que va esgotar les entrades disponibles –solidàries i amb recaptació per a la Fundació Barça–.
Abans de l’inici de la sessió l’equip es va fer la fotografia oficial al costat de la mascota Cat, en una gespa impecable que va despertar elogis unànimes. Durant l’entrenament, que es va prolongar poc més d’una hora, el públic va gaudir de rondos, jocs de pilota, exercicis de xut i minipartits. El públic va dedicar diversos càntics als jugadors, especialment per al porter Joan Garcia, encara en procés de recuperació, i sobretot per a Lamine Yamal, que tan sols havia jugat 7 minuts en l’anterior feu.
Durant la sessió es van provar els accessos, els torns, els nous seients, la megafonia, els llums i un nou anell de leds perimetral, amb l’objectiu de simular l’operativa d’un dia de partit. Tot això amb una multitudinària presència de treballadors del club en diferents àrees per poder recollir tota la informació necessària de cara a l’obertura de l’estadi en dia de partit oficial. El club confia que aquest assaig serveixi per ultimar els detalls abans de reobrir l’estadi de forma oficial, contra l’Athletic o l’Alabès a finals de mes (22 o 29 de novembre), i convertir novament l’Spotify Camp Nou en l’epicentre emocional del barcelonisme.
“L’Spotify Camp Nou ja és una realitat”
Joan Laporta va dir després d’entrar al Camp Nou que “ha estat un retorn al futur” i es va mostrar satisfet perquè “ja és una realitat encara que falti feina per fer” i “tornarà a viure moments mítics”.
Sistema avançat de videovigilància
Els Mossos disposaran d’un sistema de càmeres de videovigilància “més avançat”, al nou estadi, amb dispositius que tindran més capacitat d’enregistrament i una potència més elevada.
La Reial rescata un punt a Elx
Un gol de Mikel Oyarzabal al minut 89 va permetre a la Reial Societat rescatar un punt a Elx (1-1). L’equip local acumula cinc jornades sense guanyar. A Segunda el Mirandés va vèncer 2-1 l’Sporting.