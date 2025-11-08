BÀSQUET
“Serà molt difícil”
Gerard Encuentra reconeix la dificultat de superar el Baskonia “fins i tot al nostre millor nivell”. El tècnic va assenyalar que el rival “arriba en el seu millor moment i està un pas per sobre”
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va assegurar que l’equip rebrà demà el Baskonia “després d’una molt bona setmana d’entrenaments”, un rival que, segons el tècnic, arriba “en el seu millor moment” i que obligarà els seus a exigir-se al màxim al Barris Nord.
El tècnic va reconèixer ahir en roda de premsa que fins i tot la millor versió del Lleida pot no ser suficient per sumar la quarta victòria del curs: “Fa quinze dies potser t’hauria dit que si estem bé podem guanyar. Ara mateix, fins i tot al nostre millor nivell, serà difícil aconseguir-ho. Però anirem al partit amb la màxima ambició, sabent que el Baskonia està un pas per sobre”, va explicar.
Després de l’arribada a la banqueta de Paolo Galbiati, el conjunt basc va arrancar la temporada amb dubtes i, de fet, té el mateix balanç en Lliga que l’Hiopos (3-2). Tanmateix, encadena tres victòries consecutives a l’Eurolliga i va trencar la imbatibilitat del Tenerife a l’ACB diumenge (89-79), per la qual cosa arribarà al Barris Nord després de quatre triomfs consecutius.
“El rival està en un moment altíssim. Vaig veure el seu partit d’ahir (dijous) i estan a un nivell enorme, sobretot defensivament. Són un equip molt físic, que juga constantment al límit de la falta. Necessitem un Barris de gala, que pressioni des del minut u per competir”, va afegir el tècnic, que va apuntar que serà clau “controlar el rebot defensiu i la intensitat física”, malgrat que va recalcar que “davant d’equips amb tanta confiança, no n’hi ha prou amb fer-ho bé, també necessites encert, solidesa i un punt de sort”.
Precisament, Encuentra va assenyalar que el poc encert en els tirs va ser una de les causa de la derrota de diumenge passat (82-68) davant del Joventut: “Vam tenir molts tirs alliberats que no van entrar i aquesta va ser la clau. Vam repassar el vídeo entre setmana i vam comptar que vam fallar gairebé 50 punts en tirs alliberats que no van entrar. No va ser un mal últim quart nostre, va ser mèrit del Joventut i del nostre desencert”, va explicar.
No obstant, l’entrenador lleidatà va deixar clar que l’equip ja ha girat full: “Sabem la dificultat de cada partit. Això és l’ACB, aquí no n’hi ha cap de fàcil. El partit de Badalona ja està oblidat i ens hem centrat a millorar”, va declarar.
Missatge a Villar
Encuentra també va tenir paraules d’agraïment cap a Rafa Villar, exjugador del club i ara al Baskonia: “La gent sap com d’important que ha estat Rafa per a nosaltres. Només puc tenir paraules de gratitud. Ha marcat el creixement del club i s’ha guanyat estar en un equip d’Eurolliga. Estic segur que el Barris el rebrà com es mereix”, va dir.
Finalment, va confirmar que György Golomán serà dubte per l’esquinç al turmell. El tècnic va revelar que “ahir no es va poder entrenar. Ho ha intentat, però segueix amb dolor. Si arriba, serà limitat i potser ha de prendre calmants. Veurem si arrisquem o no”.
C
Clos Pons i el Força Lleida van presentar ahir dos vins ecològics amb Denominació d’Origen Costers del Segre dedicats al club lleidatà: un vi negre de samsó (Carinyena) 2023 i un blanc de garnatxa blanca 2024, tots dos en edició limitada de 2.400 ampolles numerades. La iniciativa, presentada a la Sala Llotja Pons del Barris Nord, simbolitza una unió entre el vi, l’esport i el territori.
El CEO de Clos Pons, Eduard Pons, va explicar que el projecte “naix des de la il·lusió i des de la terra, com una aliança de la passió de l’esport i la força de Lleida, amb l’admiració mútua que tenim dos entitats que tenim la mateixa manera d’entendre el treball i el territori”. Els vins procedeixen de finques pròpies de l’Albagés i estaran disponibles a partir de dilluns a Plusfresc i en diversos restaurants i botigues especialitzades de la província, a més de les pàgines web de Clos Pons i el Força Lleida.
El vicepresident del club, Pep Castarlenas, va destacar que “el vi i l’esport formen part de la nostra cultura” i va defensar que aquesta col·laboració “fomenta els valors de benestar, salut i pertinença al territori. És una aliança que parla de proximitat, esport i identitat col·lectiva”.