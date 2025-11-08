Victòria a l’'esprint’ d’Àlex Márquez
El de Cervera ha aconseguit el triomf a Portugal per davant d’Acosta i Bezzecchi
El lleidatà Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) ha aconseguit la victòria a l’'esprint’ al Gran Premi de Portugal de MotoGP que s’ha disputat al circuit de Portimao, per davant de Pedro Acosta (KTM RC 16) i de l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).
Sobre l’Autòdrom Internacional do Algarve, a Portimão, l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) sortia des de la 'pole position’, però es va veure depassat per Acosta al començament de la segona volta i encara quedaven 10 voltes més per davant. Márquez va aprofitar aquest combat per atansar-se i es va situar segon a la volta 4, forçant Bezzecchi a reaccionar.
A la volta següent, el transalpí se’n va anar massa llarg en una corba en intentar avançar-los; i encara que Bezzecchi va reconduir la seua moto per seguir en traçada, la lluita pel lideratge es va animar bastant sense ell. No en va, Márquez i Acosta van viure un ajustat duel en el rodatge posterior al circuit, amb el 'Tauró' de Mazarrón sense rendir-se.
Tanmateix, Acosta no va consumar cap altre avançament a Márquez durant la definitiva volta 12. I d’aquesta manera, el flamant subcampió del món va celebrar el seu segon triomf d’aquesta temporada en la cursa curta, després de l’aconseguida el passat 24 de maig a Silverstone (Regne Unit).
Darrere dels espanyols, la tercera posició almenys va servir a Bezzecchi per ampliar el seu matalàs a la taula general del Mundial, doncs ell ocupa actualment el tercer lloc –per darrere dels germans Márquez– i li treu 10 punts al seu compatriota Francesco Bagnaia (Ducati).