Àlex Márquez, segon a Portimão per darrere de Bezzecchi
El pilot italià Marco Bezzecchi (Aprilia) ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga de MotoGP en el Gran Premi de Portugal, vint-i-unena i penúltima cita del Campionat del Món de motociclisme, per davant del lleidatà Àlex Márquez (Ducati), segon, i Pedro Acosta (KTM), tercer classificat.
A Portimão, va obrir buit Bezzecchi des de ben aviat i per darrere es va lluir Márquez avançant a la sortida tant al també italià Francesco Bagnaia (Ducati) com al francès Fabio Quartararo (Yamaha). I per si fos poc, va tardar una volta i mitja en depassar a Acosta igual que ho havia fet el dia anterior en la cursa esprint que va acabar guanyant.
Amb la seua 'medalla de plata' al Mundial ja assegurada matemàticament per darrere del seu germà Marc, Márquez va mantenir ritme i no va pressionar el líder Bezzecchi, qui va reforçar les seues opcions a emportar-se el 'bronze' de la classificació general perquè 'Pecco' Bagnaia va caure en la corba10 durant l’onzena volta a aquest Autòdrom Internacional do Algarve.
Faltaven 14 voltes més per a la conclusió i les baralles van créixer en llocs una mica més enrere, ja que estaven anés de combat l’espanyol Joan Mir, amb problemes a la seua Honda tot el cap de setmana, i l’italià Franco Morbidelli (Ducati), caigut en l’arrencada d’aquesta cursa.
El focus es va centrar allà en el murcià Fermín Aldeguer (Ducati) rodant quart i en el sud-africà Brad Binder (KTM) passant a Quartararo per situar-se cinquè, dos escenaris que ja mai no es van modificar malgrat l’afany del japonès Ai Ogura (Aprilia) en les tranquil·les voltes finals.