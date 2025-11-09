FUTBOL
Botí escàs
Un gol de María Lara al 86 rescata un punt per a l’AEM a Albacete, en un xoc en el qual va generar ocasions per obtenir un premi molt més gran. Les lleidatanes van igualar l’1-0 local a la sortida del descans d’un partit marcat pel vent
Un punt que val or i que alhora té gust de poc. Pot semblar contradictori, però això va aconseguir l’AEM ahir davant l’Alba Fundación (1-1). Val or perquè, de nou, anava darrere en el marcador i va evitar encaixar una nova derrota que hauria estat un cop molt gran per a les seues aspiracions. Tanmateix, alhora, té gust de poc, ja que les lleidatanes van tenir ocasions per marxar d’Albacete, per primera vegada en la història, amb més que un punt, tot i que tan sols un cop de cap de María Lara en el minut 86 es va colar a la xarxa.
El potent vent va minvar el que podria haver estat una plàcida tarda de futbol. Igual que van fer les lleidatanes, que van minvar el rival al saltar al camp com un vendaval, amb un onze amb algunes modificacions. De fet, un potent xut de Carlota, una de les novetats, va obligar la portera local, Adriana, a anar a totes per evitar el 0-1.
Les de Roger Lamesa van dominar la possessió i van interceptar els tímids intents al contraatac de les rivals, acovardides també per un vent que els jugava en contra en el primer temps. Com si s’encomanés de l’oratge, el xoc es va refredar i les ocasions van cessar. Tot i així, al 43, Carlota va tornar a la càrrega. L’aragonesa semblava empesa pel vent i amb facilitat va guanyar l’esquena a la defensa, però la seua rematada, potent com sempre, va tornar a trobar-se amb Adriana. Van acabar en taules uns primers 45 minuts que presagiaven un bon desenllaç per a les del Segrià (0-0).
Tanmateix, a la represa, tot l’optimisme es va enfonsar. L’Alba, que no havia empipat més que amb tímides aproximacions a la porteria lleidatana, va aprofitar una falta lateral molt llunyana per assestar una estocada molt dolorosa. Les locals es van trobar una pilota morta a l’àrea que va acabar amb el gol de Sara (1-0). Igual que contra el Betis, una jugada a pilota aturada va decantar el xoc. Tot i així, l’AEM va reaccionar. En part, per orgull, i, en part, pels canvis de Lamesa, que primer va donar entrada a María Lara i Cintia, i després a Charle, Honoka i Ransanz.
Les lleidatanes van monopolitzar les ocasions. Primer va ser Nora, que sola davant de la porteria va rematar fora. Després, una triple ocasió que ni Amaya, ni Cintia ni Loba no van materialitzar. Al 70, també la va tenir María Lara amb un xut llunyà que es va estavellar al pal. Com sempre, la falta d’encert tornava a fer de les seues.
Però quan tot semblava abocat a la derrota, Charle es va treure una bona centrada al primer pal que María Lara va enfonsar a la porteria amb un cop de cap per estrenar-se aquesta temporada i empatar (1-1). Ho van celebrar amb ràbia les lleidatanes, que en volien més i a punt van estar de trobar-ho amb un rematada de Noe, a passada de Cintia, que Adriana va tornar a parar. Tant voler-ho va empènyer de més unes lleidatanes que van descuidar la defensa i a punt va estar Ortega de donar-los un altre disgust. Va reaccionar bé una Lucía que va certificar la igualada final.