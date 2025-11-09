ATLETISME
Boufra i Duran vencen a la Cursa del Sant Crist
Prop de 200 corredors van participar en aquesta 44 edició de la prova
La capital de la Noguera va viure ahir una vibrant jornada esportiva en el marc de la festa major, amb la celebració de la 44 edició de la Cursa del Sant Crist, una cita ja clàssica al calendari atlètic de la comarca organitzada pel club Runner’s Balaguer i la col·laboració de l’àrea d’Esports de l’ajuntament. Prop de 200 corredors van sortir en aquesta prova de 5 km imposant-se a la categoria masculina Rahal Boufra, del Pedala.cat, que es va alçar amb la victòria amb un temps de 16 minuts i 13 segons, compartint exactament la mateixa marca que el seu company d’equip Aleix Sierra. El podi el va completar Ivan Menchón, del Runner’s Balaguer, amb un registre de 16’24”.
Entre les dones, el domini també va ser per al Pedala.cat gràcies a Blanca Duran, que va parar el crono en 18’50” després d’una intensa pugna amb Noemí Aumedes (AA Xafatolls), segona amb 18’51”, i Aina Fillat, també del Xafatolls, que va tancar el podi amb 19’08”.
La jornada esportiva va arrancar amb una caminada popular, que va servir de pròleg a la carrera puntuable per a la Lliga Ponent, reunint aficionats i famílies abans de donar pas als atletes en una de les proves més estimades de la ciutat, unint tradició, esport i festa en un mateix recorregut.