FUTBOL
Duel de rivals amb urgència de guanyar
L’At. Lleida, en descens, visita l’Alcoià, en play-out
L’Atlètic Lleida visita avui (17.00/Lleida En Joc) l’Alcoià en un duel directe de la zona baixa en el qual pretén sumar el segon triomf de lliga per alleujar la seua situació classificatòria. L’equip lleidatà afronta el seu primer duel després d’acomiadar-se definitivament dels partits copers entre setmana, perquè la disputa de la Copa Federació, la Copa del Rei i finalment la Copa Catalunya dimecres passat –en la qual va caure eliminat davant del Mollerussa (3-2)– han carregat el calendari dels de Gabri, que continuen sense encertar la tecla.
L’Atlètic Lleida, amb vuit punts, és quinzè i en descens, a tan sols dos punts del rival que visita avui, un Alcoià que ocupa el lloc de play-out, amb deu, i encadena quatre partits sense guanyar, amb dos empats i dos derrotes.
A causa de la mala situació que arrosseguen els dos equips, el tècnic dels lleidatans, Gabri García, va reconèixer que “el partit té una importància molt gran, té una mica d’aires de final, malgrat que siguem a la jornada 10”. “L’equip necessita sumar i si pot ser una victòria molt millor, perquè encara no hem guanyat fora de casa i, entre Copa i Lliga, encadenem tres derrotes”, va explicar el tècnic, que també va lamentar les nombroses baixes.
Gabri va explicar que “estem pendents de recuperar a Asier Ortiz i Jordi Ortega” i va confirmar les absències per lesió de Samsó, Cucurull, Agüero i Bolado, a més de Carlos Mas, baixa de llarga durada, i de Daouda, que complirà el segon partit de sanció.