HOQUEI
El Vila-sana segueix intractable
Les del Pla d’Urgell guanyen amb solvència a la pista del Manlleu, que arribava líder, i es posa a un punt del primer lloc. Amb 0-4 en el marcador, van encaixar els dos primers gols del curs
El Vila-sana continua intractable en l’arrencada de lliga i va superar ahir amb solvència el Manlleu (2-4), que arribava al partit líder, però es va sumar a la llista de rivals directes que va caure derrotat davant de les del Pla, encara que es va convertir en el primer equip a anotar-los gols aquesta temporada. L’equip del Pla d’Urgell no suma el ple de punts a causa de l’alineació indeguda de la primera jornada i, malgrat ser quart, es queda a un del Fraga, el nou líder. L’inici va ser immillorable per al Vila-sana, perquè la igualtat va durar només 12 segons, el temps que va tardar Luchi Agudo a recollir el rebuig d’un primer atac i enviar la bola a l’escaire (0-1). Malgrat que l’ex de les del Pla d’Urgell Vale Fernández va rematar al pal al minut 3, l’equip de Lluís Rodero controlava el ritme i, al 7, Elsa Salvanyà va arrabassar la pilota a una rival enganxada a la tanca i, sense oposició, va batre la portera Abril Alonso (0-2). Des d’aleshores fins al descans, les arribades van ser mínimes.
Després del descans, el Manlleu va sortir amb més voluntat d’atacar, però Sandra Coelho va tenir poca feina per la intensa defensa de les seues companyes. La frustració ofensiva local va contrastar amb la del Vila-sana, que amb poc va doblar l’avantatge. Primer va ser Florenza, que va fer el 0-3 en una acció per la banda esquerra, un minut abans que Victoria Porta convertís una directa per la desena falta local (0-4). El partit semblava no tenir més història, però el Manlleu va aconseguir ser el primer a batre la porteria del Vila-sana, i per partida doble. Blanca va fer l’1-4 en una fuetada i Vale Fernández, amb el 2-4 a falta de 3:30, va provar d’animar un partit que les lleidatanes van tornar a posar en cloroform, amb possessions llargues per lligar un nou triomf.
Rodero: “L’equip cada vegada juga millor i ha fet un gran partit”
L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, va considerar que l’equip va fer “un gran partit, en què vam poder anar-nos-en de molt més en el marcador”, tot i que va admetre que “encaixar els dos gols al final ens deixa un sabor amarg, perquè volíem continuar amb aquesta ratxa sense encaixar”. Va posar de relleu que “hem tingut una arrencada molt complicada, gairebé sense fer pretemporada i amb moltes baixes, i l’equip cada cop juga millor. És evident que encara podem millorar, ser més agressives en la pressió, per exemple, però es veu millora cada dia i estem fent passos endavant, perquè avui hem tingut el partit sempre controlat”.