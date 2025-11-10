BILLAR
Antoni Gutiérrez, campió a Cervera
Dona la sorpresa i s’adjudica l’Estatal
Antoni Gutiérrez, jugador del Club de Billar Punt d’Atac de Torredembarra, es va adjudicar ahir el seu primer Estatal a l’imposar-se a l’actual campió, Joan Espinasa, per 125 a 122 caramboles. Una final d’infart en la qual va imposar la seua fermesa davant la categoria billarística de Joan Espinasa, qui té en el seu historial un campionat d’Europa a tres bandes i diversos estatals a la banda i al quadre.
Gutiérrez es va imposar als tres favorits al títol. Així, a més d’Espinasa va guanyar en semifinals Esteve Mata, el jugador català amb més títols en l’actualitat, i dissabte a la nit a l’actual campió d’Europa a la banda, el valencià Raül Cuenca.
Amb 49 anys, Gutiérrez comptava en el seu palmarès amb un Estatal per equips i dos plates a la banda, i una al quadre 47/2. El bronze va ser per al jugador de Centelles Esteve Mata, i el jugador d’Ulldecona Ricard Arnau va ser derrotat per Espinasa a semifinals per 125 a 124 caramboles. La millor representació lleidatana va ser per a Armand Moreno, del Club Billar Lleida, que va aconseguir arribar fins a quarts de final.