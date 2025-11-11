El Baskonia va volar des de l'aeroport de Lleida-Alguaire per jugar l’Eurolliga
Després del seu partit al Barris Nord
La plantilla del Baskonia va abandonar Lleida poques hores després de jugar i perdre el seu partit contra l’Hiopos Lleida, però no ho va fer per tornar a Vitòria, sinó que es va desplaçar a Sofia (Bulgària) per jugar el primer dels dos partits que té aquesta setmana a l’Eurolliga. Els vitorians van volar diumenge a la tarda des de l’aeroport d’Alguaire per enfrontar-se avui al Happoel Tel-Aviv a Sofia i divendres a l’altre equip israelita, el Maccabi, a Belgrad. Després d’aconseguir tres triomfs seguits a casa, els blaugranes afronten una prova de foc d’aconseguir el primer triomf com a visitant a Europa.
Pla per a la consolidació de l'Hiopos Lleida a l'ACB
Fa temps que Albert Aliaga, president del Força Lleida, intensifica les gestions amb empreses i entitats locals per assegurar la viabilitat econòmica del club més enllà de la present temporada. El seu objectiu és clar: deixar una estructura financera sòlida que garanteixi la continuïtat del projecte a l’ACB durant els pròxims dos o tres anys, independentment de si ell segueix o no al capdavant de l’entitat després de l’estiu, que és quan expira el seu mandat.
El president del Força Lleida insisteix que la seua prioritat no és tant decidir ara si seguirà al capdavant, sinó complir un compromís adquirit amb la junta directiva i amb les institucions locals. “Així ho he dit als meus companys de junta, a l’alcalde i al president de la Diputació: em comprometia a deixar aquesta temporada el club consolidat econòmicament per un parell o tres d’anys, independentment de qui hi hagi al capdavant del club”, va indicar.
Aquest projecte se sosté, en gran manera, gràcies a haver aconseguit la fidelització de les empreses col·laboradores que acompanyen el club des de l’ascens a l’ACB. L’entitat compta actualment amb una vintena de firmes que aporten la part més significativa del pressupost, i moltes d’elles ja han renovat el seu compromís més enllà d’aquesta temporada. “De la vintena d’empreses que tenim amb una aportació econòmica més gran, la gran majoria està lligada per més d’un any”, va assegurar. Entre les marques vinculades al club destaca Hiopos, patrocinador principal a l’etapa ACB i que va agafar el relleu d’ICG, del mateix grup A&K Holding, el contracte del qual expira també al final de la present campanya. Aliaga va confirmar que ja s’han iniciat converses per prolongar la relació. “S’està parlant per ampliar-ho, com estem fent amb altres empreses”, va dir.