FUTBOL
Messi visita per sorpresa el Camp Nou mentre el Barça jugava a Vigo
“Tant de bo algun dia pugui tornar”, diu a internet
El futbolista argentí Leo Messi va assegurar ahir en una publicació a les seues xarxes socials que “tant de bo algun dia” pugui tornar a l’Spotify Camp Nou, un lloc on l’afició blaugrana el va fer “sentir la persona més feliç del món” i al qual espera tornar per acomiadar-se i no “només com a jugador”. “Ahir a la nit (diumenge per al lector) vaig tornar a un lloc que enyoro amb l’ànima. Un lloc on vaig ser immensament feliç, on vostès em van fer sentir mil vegades la persona més feliç del món. Tant de bo algun dia pugui tornar, i no només per acomiadar-me com a jugador, com mai no vaig poder-ho fer...”, va assenyalar Leo Messi en un missatge publicat al seu compte d’Instagram. Aquesta visita del futbolista argentí al Spotify Camp Nou, la nova gespa del qual va poder trepitjar en una visita nocturna, arriba després de les declaracions de divendres passat del president del FC Barcelona, Joan Laporta, en les quals no va ocultar el desig d’homenatjar l’exfutbolista culer una vegada el nou temple blaugrana estigui culminat. “M’ho imagino davant de 105.000 espectadors, ple fins la bandera. Clar que m’agradaria, seria una bonica manera d’inaugurar l’estadi complet. Dependrà que ells vulguin, però per la nostra part, sí. Si soc president després de les eleccions, estaré encantat de fer-ho aquí”, va assegurar el president blaugrana.
La visita de Messi no era ni de bon tros esperada al club. Leo es va presentar a l’exterior de l’estadi i va demanar permís al personal de seguretat de Limak, que va traslladar la consulta al club. La cúpula directiva, que estava a punt de tornar de Vigo, no hi va posar cap problema. A les xarxes, el club va escriure: “Sempre benvingut a casa teua, Leo.”
Laporta elogia el treball de Hansi Flick
Després de guanyar a Balaídos, Joan Laporta va parlar davant les càmeres de Cuatro sobre el seu entrenador, la màxima estrella del club, i la importància d’haver sumat tres punts a Galícia. “Tenim un entrenador que és un fenomen”, va dir sobre Hansi Flick. I sobre la victòria va dir que “ha arribat en un moment idoni”.
Les obres de l’estadi avancen bé
El regidor d’Esports de l’ajuntament de Barcelona, David Escudé, va assegurar ahir que les obres a l’Spotify Camp Nou avancen “de la millor manera” i es va mostrar “optimista” que les pròximes fases 1B i 1C “vagin més ràpid” que la fase inicial 1A.