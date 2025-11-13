BÀSQUET
Agada: “La volem fer ben grossa aquest any”
Millán Jiménez destaca la força del grup i el suport del Barris Nord
Les victòries contra dos equips d’Eurolliga com Barça i Baskonia han disparat la il·lusió entre l’afició del Barris Nord, que ja comença a somiar amb metes impensables fa només uns mesos, com la Copa del Rei. Al vestidor, en canvi, el missatge continua sent el d’una ambició continguda. L’escorta nigerià Caleb Agada, una de les grans sensacions de l’equip en aquesta arrancada de Lliga, reconeix que el secret de l’èxit és l’ambient del vestidor. “La nostra química és increïble. Ens estem divertint molt junts i jugant molt bé. Confiem molt en nosaltres, treballem dur i arribem aviat als entrenaments perquè la volem fer ben grossa aquest any”, explica.
El seu company Millán Jiménez comparteix la mateixa visió i assegura que el bon rotllo que hi ha a la plantilla és una de les claus del gran inici de temporada. “Guaudim molt entrenant-nos i jugant, ens ho passem bé a la pista i això potser és una de les claus de l’èxit. La gent ve amb ganes i això es nota, fent un bàsquet que agrada. La unió del grup ha estat molt ràpida”, apunta.
Agada, que ha conquerit l’afició lleidatana per la seua entrega i energia, destaca l’atmosfera que es viu en cada partit al Barris Nord. “És increïble, increïble. Estic molt agraït de poder formar part d’això i els fans són brutals”, afirma. Preguntat per si els seguidors es poden permetre somiar ser a la Copa del Rei, el nigerià no ho dubta: “Jo també estic somiant en gran, així que crec que ells també poden.”
L’aler valencià, per la seua part, tampoc no amaga el que suposa el suport de l’afició durant els partits. “Jugar a casa s’ha convertit en una cosa especial. Ja havia estat al Barris Nord com a visitant, però fer-ho com a local em posa la pell de gallina. Sentir la gent animant-te t’impulsa a donar encara més”, va indicar. Tanmateix, manté la prudència respecte als objectius: “La Copa del Rei no era una meta inicial per a ningú. Hem de centrar-nos a guanyar el següent partit i allunyar-nos de la zona baixa. Si al gener estem en disposició de competir per ella, serà un regal per a tothom”, va asseverar Jiménez.
El Manresa veta els tambors del Nucli Bordeus
La penya Nucli Bordeus va mostrar ahir a través de les xarxes socials el seu malestar amb la directiva del Manresa per la decisió de negar-los l’entrada d’elements d’animació, com tambors, pancartes i banderes, en el partit d’aquest diumenge al Nou Congost. La penya lamenta aquest fet i mostra el seu malestar per una cosa que la temporada passada es va poder fer sense problemes. Aquesta vegada el desplaçament de l’afició no serà tan massiu com davant del Barça o el Joventut, ja que el Manresa amb prou feines ha facilitat un centenar d’entrades.