Balaguer acollirà la final de la Copa Catalana de Tardor de rítmica
Balaguer acollirà el 30 de novembre la fase final de la Copa Catalana de Tardor, una cita que reunirà els millors conjunts de gimnàstica rítmica de tot Catalunya, entre els quals el Club Rítmica Balaguer, que aquest cap de setmana va aconseguir tres medalles en una de les proves puntuables. El conjunt benjamí, integrat per Txell Menchon, Mia Formier, Olivia Carles, Clàudia Giribet, Zoe Samper i Aran Serrano, es va estrenar en la competició amb la millor nota, mentre que l’aleví, format per Blau Pujol, Clàudia Guerrero, Martina Paniagua, Arlet Castro, Iria Serrano, Alèxia Figuerol i Rut Gensana, va guanyar en mans lliures i pilota. L’equip infantil va acabar en la cinquena posició.