BÀSQUET
El Barça firma una victòria de mèrit a Múnic
Amb Orellana, després que Peñarroya fos cessat
El Barça va sobreviure ahir al SAP Garden de Munic, on va derrotar el Bayern (74-75) en un partit en el qual va ser superior a la primera meitat i va resistir la reacció a la segona part de l’equip bavarès, que va perdonar l’empat en un tir lliure fallat per Spencer Dinwiddie a un segon del final. En l’estrena de l’interí Òscar Orellana al capdavant de la banqueta blaugrana, que espera un nou amo després del cessament de Joan Peñarroya mentre les negociacions amb Xavi Pascual continuen, el Barça va aconseguir una victòria contra un rival directe, que el manté a la part alta de l’Eurolliga.