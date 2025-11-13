HOQUEI
L’Alpicat continua sense puntuar a la Lliga
L’equip lleidatà va perdre a la seua pista 4-6 contra el líder Vic, en un partit en el qual va pagar un mal inici que el va portar a encaixar tres gols en els cinc primers minuts
L’Alpicat continua sense estrenar el caseller de punts a l’OK Lliga Plata. L’equip lleidatà va encadenar el cap de setmana passat la quarta derrota, en quatre partits, al veure’s superat en aquesta ocasió pel líder Vic, que es va imposar per 4-6.
El duel entre el primer classificat i l’últim es va veure condicionat per un mal inici dels lleidatans, que als cinc minuts ja perdien per 0-3. Arnau Salvador només va necessitar 8 segons per estrenar el marcador (0-1) i, en els quatre minuts següents Carlos Sánchez va firmar dos gols per situar el Vic amb un còmode 0-3, resultat que va condicionar la resta del partit.
Als 13 minuts Oriol Ramírez va anotar el 0-4 i al 20 Guillem Aguilar va situar el 0-5. Arnau Vidal va estrenar el marcador per als lleidatans (1-5, 21’), però el Vic va colpejar de nou amb rapidesa i Carlos Sánchez va fer l’1-6. En l’últim minut d’aquest primer temps Guillem Giménez va posar el 2-6 amb el qual es va arribar al descans. A la segona part l’Alpicat va maquillar el marcador amb els gols d’Aleix Calderón i Mats Zilken, per col·locar el 4-6 definitiu. L’Alpicat visitarà dissabte el Mataró (20.30 hores) en partit corresponent a la cinquena jornada de Lliga.