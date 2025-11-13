AUTOMOBILISME
Mari Boya busca una victòria a Macau per tancar la temporada
El pilot aranès Mari Boya afronta aquesta setmana el Gran Premi de Macau amb l’objectiu de guanyar per donar per tancada la millor temporada de la seua carrera esportiva, en la qual ha aconseguit la tercera posició a la FIA Fórmula 3, sent el millor pilot de la segona meitat del campionat al sumar 80 punts des d’Àustria fins el final.
El primer pilot de l’Acadèmia de l’Aston Martin Aramco Formula One™ Team correrà amb l’equip KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport, amb el suport d’AWA. Serà la tercera vegada de Mari Boya competirà en el gran premi asiàtic. “Vull acabar la temporada de la millor manera possible. Córrer a Macau sempre és especial i arribem en un moment de forma molt bo i amb experiència en aquest circuit, així que m’encantaria lluitar per la victòria”, va assenyalar l’aranès.