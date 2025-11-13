Pas enrere per a la Copa
El Pons Lleida cau a la pista del Rivas, penúltim classificat, i deixa de sumar tres punts vitals. Els llistats van dominar i van gaudir de moltes ocasions, però van estar negats davant de porteria
El Pons Lleida va fer ahir un pas enrere en les seues aspiracions de repetir la classificació per a la Copa del Rei, de la qual és el vigent subcampió. Els lleidatans, que van viatjar a terres madrilenyes el mateix dia del partit amb autobús, van dominar i van gaudir de més i millors ocasions que el Rivas, però la falta d’encert i la gran actuació del porter local els va privar de sumar res de positiu.
La derrota és especialment dolorosa al produir-se en la pista del penúltim classificat, que encadena així el seu segon triomf del curs en la tornada a l’OK Lliga, i pel fet que era un dels pocs rivals “assequibles” que li queden al Pons Lleida en el tram final de la primera volta. I és que en les cinc jornades restants s’ha d’enfrontar al Barça –aquest dissabte a casa–, Calafell, Liceo i Reus Deportiu.
El conjunt llistat va portar el pes del partit ja des de l’inici, creant moltes ocasions però sense encert. El porter local Castañer va ser, de llarg, el millor del partit i va frustrar amb les seues parades els lleidatans. I quan no era el porter madrileny, era el pal el que evitava el gol llistat, ahir en dos ocasions. Els d’Edu Amat tampoc no van treure profit de les tres situacions de dos minuts en les quals va tenir superioritat numèrica, dos a la primera meitat i una altra a la segona amb 2-1. El partit encara es va posar més complicat quan en l’equador de la primera part Del Río va sorprendre Xavi Bosch per inaugurar el marcador, un resultat que per a res no feia justícia al que es veia sobre la pista. El quadre madrileny va estar a punt del segon gol en el minut 14, però el tir va marxar desviat, i a sis minuts del descans, per fi va arribar el gol del Pons Lleida, obra de Nico Ojeda d’un subtil toc d’estic. La segona meitat va arrancar pels mateixos camins, domini lleidatà però sense encert davant d’un Rivas que a la primera que va tenir va tornar a batre Bosch, aquesta vegada mitjançant Pos. El Pons Lleida, que s’estava carregant de faltes, tornava a nadar a contracorrent. Li va costar prendre el control, però va aconseguir restablir la igualada gràcies a una jugada de Darío Giménez en el 45. Però poc va durar l’alegria, ja que a dos minuts del final va caure la desena falta i la consegüent directa la va transformar Del Río per segellar el triomf madrileny.
Edu Amat: “Aquesta derrota ens complica la classificació”
Edu Amat es va mostrar resignat per la poca fortuna del seu equip en el partit i reconeixent que “és un pal gran. Havíem de treure aquests tres punts per ser a la Copa i ara els haurem de recuperar en un altre partit, sent conscients que aquesta derrota ens complica la classificació, ja que ara ens ve un calendari molt dur i mentalment crec que l’afrontem amb l’equip una mica insegur”. El tècnic va destacar la bona primera part malgrat la falta de gol, però va reconèixer que “l’equip està ansiós. Generem ocasions però no les marquem i els rivals amb molt poc ens fan mal, i això ens genera ansietat”.