La Trail Montroig batrà el rècord de participants
Arribarà aquest dissabte als 900 inscrits. La prova, creada el 2011, transcorrerà per primera vegada pel nucli de Camarasa
Sant Llorenç de Montgai i Camarasa es preparen per viure aquest dissabte, 15 de novembre, l’edició més multitudinària de la Trail Montroig, que assolirà els 900 participants, la xifra més alta des de la seua creació el 2011. Per primera vegada, el recorregut passarà també pel nucli de Camarasa, ampliant d’aquesta manera l’impacte territorial i paisatgístic de la prova.
L’esdeveniment, consolidat com una referència del trail a les comarques de Lleida, ofereix quatre modalitats adaptades a diferents nivells: la Marató, de 41,2 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell positiu; la Mitja Marató, de 21,4 km i 1.340 metres de desnivell; l’Esprint, de 14 quilòmetres amb 560 metres; i la Volta al Pantà, una caminada no competitiva de 8 km pensada per al públic familiar i que ja compleix la quarta edició.
Entre els noms destacats de la prova de marató masculina figuren el marroquí Zaid Ait Malek Oulkis i el català Ivan Moreno Torra, mentre que la categoria femenina comptarà amb la presència de la tarragonina Paula López. A la mitja marató, els germans Ivan i Julen Calvó i l’atleta Virginia Pérez Mesonero parteixen com a principals favorits. Les sortides es donaran des del Casal de la Gent Gran de Sant Llorenç de Montgai a partir de les 7.30 hores.