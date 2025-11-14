FUTBOL
Lamesa: “La bona dinàmica s’ha de traduir en punts”
El tècnic de l’AEM veu millora en l’equip però admet la necessitat de guanyar
Roger Lamesa, tècnic de l’AEM juntament amb Miquel Seuma, creu que l’equip “està fent passos endavant”, però reconeix la necessitat de guanyar partits. “La dinàmica està sent positiva, però s’ha de traduir en punts. Hi ha bones sensacions, punts de millora, però ens penalitzen molt els errors. Estem preocupats perquè l’equip ha de guanyar”, va explicar ahir en les declaracions prèvies al partit que disputarà aquest diumenge al Camp d’Esports davant del Tenerife B (11.00/Lleida en Joc).
Va explicar també que no descarta que l’actual tàndem que forma amb Seuma segueixi fins a final de temporada, però va assenyalar que el club continua buscant nou entrenador o entrenadora. “L’equip respon bé a aquesta situació d’interinitat. Continuem valorant opcions, parlant amb gent i buscant algú que porti el projecte fins a final de temporada”, reconeixent que “Miquel Seuma està preparat i més aviat o més tard serà qui porti l’equip”.
Va explicar també que el club busca reforços. “Sí, cal millorar la plantilla. Tenim la baixa de Paula Rojas, també la d’una portera del filial i busquem dos jugadores. El mercat d’hivern és complicat però estem en això, mirant un parell de posicions, sense que això suposi que surti ningú. Estem contents amb la plantilla però necessitem reforços, necessitem més gols”. Sobre això va afegir que “juguem bé, tenim arribada, creem ocasions, però no marquem i no guanyem i el rival, amb molt poc, ens fa mal. Hem de millorar molt en aquest aspecte i no ens serveixen les excuses. Cal perdre l’ansietat de cara al gol”.
Sobre el rival de diumenge, el Tenerife B, va assenyalar que “és un filial atípic, que té jugadores de més de 23 anys. Es va formar l’estiu passat per la fusió de dos equips i són molt competitives. És un equip molt sòlid que fa una pressió alta i té les idees molt clares”.
Lamesa va afegir que encara que “jugar al Camp d’Esports ens fa una il·lusió increïble, l’adaptació no està sent fàcil. Aquest diumenge juguem a les 11.00, amb una carrera que envolta l’estadi i en un horari poc habitual. Però ho afrontem amb la màxima il·lusió”.