TENIS
El Borges es classifica al derrotar l’amfitrió
L’Enoli Borges Vall va vèncer ahir per 2-3 el CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc romanès i va aconseguir classificar-se per a la segona fase de la Europe Cup, segona categoria europea del tenis taula. Amb aquest triomf davant de l’amfitrió de la competició, i la victòria de divendres contra el Fenerbahçe turc (3-0), els de les Garrigues es van assegurar la primera plaça del grup B, sense dependre del resultat entre els altres dos competidors.
El xoc va estar marcat per una extrema igualtat i per la constant alternança en el marcador. En el primer partit, que va enfrontar el palista lleidatà Cesc Carreras amb Sebastián Loso, els amfitrions van prendre avantatge. Carreras va cedir per 3-1 davant de Loso i el Borges va començar darrere en el marcador (1-0). Tot i així, Marc Duran, de l’Enoli Borges, va guanyar per 1-3 en el seu enfrontament davant de Szilard Gyorgy i va establir l’empat a un. Amb la igualtat màxima al marcador, era el torn de José Luis Andrade, que es va enfrontar a Szabolcs Tamas. El palista del conjunt de les Garrigues no va tenir opció davant d’un dels amfitrions, que el va despatxar en tres jocs (3-0) per tornar l’avantatge als seus i establir el 2-1 global. El matx va entrar en la fase decisiva i el Borges va respondre. Marc Duran va actuar com a líder i es va imposar amb un solvent 3-1 a Sebastián Loso, establint l’empat a dos que va conduir el partit a decidir-se en el cinquè enfrontament.
Cesc Carreras no va titubejar i va endossar un contundent 0-3 a Gyorgy per materialitzar el triomf del Borges per un ajustat 2-3 i el seu pas a la següent ronda de la Europe Cup.