FUTBOL
Espanya ja es veu al Mundial
Un doblet d’Oyarzabal lidera una golejada que la classifica virtualment i només aniria a la repesca si dimarts cau per 7 gols contra Turquia. Obté un rècord amb 30 partits oficials sense perdre
La selecció espanyola va derrotar amb contundència Geòrgia a Tbilisi (0-4), amb un doblet de Mikel Oyarzabal i gols de Mikel Zubimendi i Ferran Torres, en la penúltima jornada de la fase de classificació al Mundial 2026, en la qual va aconseguir la classificació de forma virtual. Espanya estén el seu ple de triomfs sense encaixar un sol gol camí del Mundial i va firmar el millor registre de la seua història sense perdre en partits oficials, enllaçant una ratxa amb Luis de la Fuente al comandament de 30 cites consecutives.
Mikel Oyarzabal, màxim golejador de l’era De la Fuente amb 21 gols en 50 partits, amb un doblet al minut 11, de penal, i al 63, més els gols de Zubimendi, al 22, i Ferran Torres, al 35, van donar forma a la golejada espanyola a Geòrgia, en un país on ha vençut les quatre vegades que hi ha jugat. Malgrat les baixes, la selecció va ser una vegada més fidel al seu estil i a la seua confiança en el que fa. Els de Luis de la Fuente ho van fer fàcil, de fet, combinant i trobant el buit oportú sempre amb el qual incomodar una Geòrgia que es va acomiadar del Mundial. Espanya, amb 15 punts, serà primera de grup tot i que perdi amb Turquia dimarts a La Cartuja, tret que ho fes 0-7.
Espanya va mantenir la porteria a zero una vegada més, amb un altre recital de gols i sense encaixar: 19-0 en cinc partits.