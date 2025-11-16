VOLEIBOL
Un inspirat Balàfia s’imposa al Prat a casa
Aconsegueix el segon triomf del curs
El Rodi Balàfia Vòlei va firmar una victòria balsàmica davant del Vikings Vòlei Prat (3-1). Els lleidatans van sumar els segons tres punts de la temporada al superar el rival en quatre sets (25-19, 25-23, 17-25, 25-16). D’aquesta manera, ascendeixen fins a la vuitena posició de la taula amb sis punts i un parcial de dos triomfs i cinc derrotes. En el matx, el conjunt del Segrià va prendre la davantera després d’imposar-se en els dos primers sets per 25-19 i 25-23, respectivament. No obstant, el rival va respondre i li va endossar un contundent 17-25 que va establir el 2-1 i els atansava al marcador. Tot i així, el Balàfia no va titubejar i li va tornar un voluminós resultat al rival (25-16) per emportar-se el segon triomf de la temporada i refer-se de les tres derrotes consecutives que va encaixar davant de Saragossa, Arenys i Barça. Després del duel, el tècnic del Rodi Balàfia, Sergi Mirada, va explicar que, “després de veure’ns molt superiors en els primers dos sets, hem abaixat una mica els braços en el tercer. Hem de millorar aquesta ansietat que ens condemna, però estic molt content pel triomf”.