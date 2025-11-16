HOQUEI
El Pons Lleida afronta un difícil repte davant del Barça
Necessitat de punts per optar a la Copa, rep l’equip blaugrana (16.10)
Després de la decebedora derrota de dimecres passat a la pista del Rivas (3-2), el Pons Lleida rep avui a l’Onze de Setembre el Barcelona (16.10/Lleida TV). Ho fa necessitat de punts per complir l’objectiu de tornar a disputar la Copa del Rei, competició en la qual la temporada passada va arribar a la final per primera vegada en la seua història, en la qual va caure derrotat pel Reus. S’enfronta al principal favorit per guanyar totes les competicions, un Barça que en les vuit primeres jornades ja ha patit una derrota contra el Liceo i un empat amb el Voltregà, per la qual cosa no es poden permetre cedir més punts.
El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, explicava que “la Copa serà molt cara. Els tres punts de Rivas eren molt importants, no els vam aconseguir i això ens ha complicat la classificació. I ara ens ve un calendari complicat, per la qual cosa sumar punts no serà fàcil”, va afegir en referència als pròxims partits davant de Calafell, Liceo i Reus. “Si volem ser a la Copa cal sumar punts. És un repte per a l’equip i està clar que no serà una Copa barata”, va valorar. En aquest sentit, abans d’aquesta jornada, entre el cinquè i el desè classificat, hi ha només tres punts de diferència, per la qual cosa cada duel té una gran importància.
Encara que el Llista ha guanyat el Barça en les dos temporades anteriors, Amat va afirmar que “els precedents no serveixen per a res. Ara el passat no importa. Ha de servir per, a nivell de mentalitat, pensar que és possible guanyar, que es pot repetir, però per a això t’ha de sortir un partit perfecte”, i va recordar que “ens enfrontem a un equip que té el pressupost més alt de l’OK Lliga i que en cada competició surt amb l’objectiu d’emportar-se el títol”. El tècnic va dir que “hem de lluitar contra nosaltres mateixos, cal continuar millorant, créixer com a equip i evitar errors, perquè ells, de cada mitja ocasió que els concedeixes, te’n marquen dos”.
Edu Amat, davant del gran repte d’aquest partit i l’horari gens habitual, va demanar un esforç a l’afició. “La grada és important i, amb l’horari en el qual juguem, demano als nostres seguidors que per un dia perdonin la migdiada i vinguin a animar-nos.”