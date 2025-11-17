MOTOCICLISME
Diogo Moreira, campió del món de Moto2
Establert a Alcarràs, és el primer brasiler a aconseguir un títol de velocitat
El brasiler Diogo Moreira (Kalex) es va proclamar ahir campió del món de Moto2 després de ser desè al Gran Premi de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial. Moreira (Sao Paulo, Brasil, 23-4-2004), establert des del 2017 a Alcarràs, culmina així un recorregut meteòric que va començar als circuits de terra del Brasil, on el seu pare, l’expilot amateur José Moreira, el va pujar a una moto amb només 5 anys. El seu talent va cridar l’atenció del mític Alex Barros, que el va impulsar cap a Espanya i el va presentar a l’expilot lleidatà i campió del món de 125 cc Emili Alzamora. Amb tot just 13 anys va aterrar a la Monlau Repsol Technical School, on es va formar en 85GP, Moto4, la European Talent Cup i el JuniorGP.
El seu salt al Mundial va arribar el 2022, a Moto3. A punt de complir-ne 18, va guanyar la seua primera carrera, va ser nomenat rookie de l’any i, en paral·lel, va continuar polint tècnica a Alcarràs amb Àngel Grau, brillant en proves de supermotard. Grau explicava ahir a SEGRE que “hem recorregut junts aquest procés fins a ser campió mundial. Tant ell com la seua família són molt treballadors, mai no han fet una mala cara i s’han fet estimar. Com a pilot em recorda molt a Marc Márquez, que el muntaves en qualsevol moto i anava ràpid. El Diogo ha entrenat moltes vegades amb el Marc i ha après d’ell i d’altres pilots. Té un caràcter superpositiu”. En principi no s’ha previst cap festa de celebració a Alcarràs. Aquesta setmana té els tests i la que ve va als 100 km dei Campioni del Motor Ranch de Valentino Rossi, un escenari reservat per als elegits on ja va destacar al gener.
Després d’un sòlid 2023, va fer el salt a Moto2 i va tornar a ser rookie de l’any. El 2025 va explotar definitivament: primera victòria a Assen, liderat després de Malàisia i una regularitat que l’ha convertit en el primer campió del món brasiler de velocitat. Moreira ja té contracte de fàbrica amb Honda. HRC el cedirà el 2026 a l’LCR Castrol per al seu debut a MotoGP, categoria en la qual aspira de nou a ser rookie de l’any.
Els Márquez acaparen la gala MotoGP Awards
Els germans Márquez van brillar als MotoGP Awards celebrats al pàdoc de Xest. Marc Márquez va acaparar guardons després del seu històric títol del 2025: or de campió, millor poleman, millor avançament i la torre de campions. Àlex Márquez va sumar la medalla de plata i els premis de pilot independent. Davant de les esbroncades a un vídeo de Valentino Rossi, Marc va demanar respecte per a tots els pilots, inclòs Bezzecchi.