NATACIÓ
Emma Carrasco tanca l’Estatal amb 6 medalles al sumar dos plates
En 200 estils i en el 4x100 estils mixt
Els germans lleidatans Emma i Jordi Carrasco van posar ahir el colofó a un Campionat d’Espanya absolut excepcional en el qual han sumat 7 medalles entre tots dos, sis per a ella (un or, dos plates i 3 bronzes) i una per a ell (un bronze). L’Emma va sumar ahir nous èxits a la piscina de 25 metres al conquerir dos medalles més, ampliant un botí que la confirma com una de les nadadores més destacades del campionat: plata en 200 estils (2:08.80) amb mínima per a l’Europeu i una altra plata en el 4x100 estils mixt amb el CN Sant Andreu. El Jordi, per la seua part, va firmar una novena posició en els 200 estils (2:00.85). Aquests resultats coronen una setmana farcida d’èxits per a tots dos. Dijous, l’Emma va obrir el medaller amb dos bronzes, en 100 papallona (58.50) i 200 braça (2:24.28), mentre que el Jordi va brillar en 100 papallona, rebaixant dos vegades la millor marca catalana de 17 anys (53.65 en eliminatòries i 53.16 a la final B) i acabant l’onzè d’Espanya.
Divendres l’Emma va sumar un altre bronze en 400 estils (4:33.81), marca mínima per a l’Europeu del desembre a Lublin (Polònia), mentre que el Jordi va ser desè en 200 papallona (1:59.24). Dissabte va arribar el gran moment dels dos quan ell va aconseguir el bronze en 50 papallona, firmant la Millor Marca Estatal de 17 anys (23.52), mentre que ella es va proclamar campiona d’Espanya en 100 estils (1:00.40) i el seu germà va acabar catorzè (56.04).
Una altra lleidatana, Paula Juste, va ser ahir quarta formant part de l’equip del CN Terrassa en el 4x100 estils mixt. El vencedor va ser el Canoe, que va firmar un nou rècord d’Espanya de clubs amb un temps de 3:41.14.